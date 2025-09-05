Intervienen la Liga Jachallera y asume un triunvirato normalizador por seis meses

La Liga Jachallera de Fútbol atraviesa un momento de profunda reestructuración institucional tras ser intervenida por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), dependiente del Ministerio de Gobierno de San Juan. La resolución fue comunicada este viernes y marca el final de la gestión de Ricardo Guerrero, quien fue desplazado de la presidencia. En su lugar, se designó un triunvirato normalizador que tendrá 180 días corridos para ordenar la situación del ente madre del fútbol jachallero.

Los nuevos responsables de la conducción son Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo, quienes ya asumieron sus funciones con el objetivo de restituir el orden institucional, regularizar la documentación pendiente y garantizar la continuidad de la competencia local. La intervención se sustenta en una serie de irregularidades detectadas por el organismo de control, entre ellas, la falta de renovación de autoridades desde abril de 2023 y el incumplimiento de obligaciones administrativas que datan de diciembre de 2021.

Según el informe emitido por Personería Jurídica, la comisión saliente incurrió en una serie de incumplimientos graves, incluyendo la omisión del cierre de gestiones, el vencimiento del mandato sin convocatoria a elecciones y una "falta de aptitud" para desempeñar los roles que establece el Estatuto Social. Todo esto derivó en una situación de anormalidad que, según las autoridades, comprometía el interés público de la institución.

La intervención busca poner fin a un largo período de desorden interno y devolverle a la Liga la estabilidad que requiere para cumplir su rol en el desarrollo del deporte en Jáchal. El triunvirato tendrá la responsabilidad de llevar adelante la administración cotidiana, avanzar con la regularización legal y preparar el camino hacia una futura elección de autoridades legítimas.

A pesar de los cambios, Rodríguez y Quiroga aseguraron que las competencias programadas para este fin de semana no se verán afectadas y se desarrollarán con total normalidad, tanto en la Primera A como en la Primera B. La actividad deportiva sigue en marcha, ahora bajo una conducción transitoria que buscará reencauzar el rumbo institucional de la Liga.