viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia en el fútbol

Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses

El Tribunal de Penas aplicó sanciones para los futbolistas de Pampa Vieja y Sportivo Peñarol, aunque todas provisorias. Hubo más jugadores sancionados en otros encuentros de la fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
03082025-IMG_9051

Lo que debía ser un clásico atractivo de la Primera A de la Liga Jachallera terminó convertido en un bochorno. El pasado fin de semana, el duelo entre Pampa Vieja y Sportivo Peñarol derivó en un tumulto generalizado con golpes de puño incluidos, obligando a la intervención del Tribunal de Penas.

Lee además
una patada a la timidez: el salto de pia montigel en taekwondo video
almateur

Una patada a la timidez: el salto de Pía Montigel en taekwondo
con 34 equipos y mas de 600 jugadores de todo el pais, inauguraron el torneo nacional de mamis hockey
En el Aldo Cantoni

Con 34 equipos y más de 600 jugadores de todo el país, inauguraron el Torneo Nacional de Mamis Hockey

El Dictamen 10/2025, emitido en las últimas horas, resolvió sancionar de forma provisoria -bajo los artículos 22 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas- a nueve jugadores: seis de Peñarol (Fernando Neira, Ariel Páez, Eduardo Felix, Gabriel Ponce, Alan Quinteros y Franco Costa) y cuatro de Pampa Vieja (Iván Quiroga, Braian Cortés, Ignacio Gómez y Carlos Marinero).

La mano también llegó a los auxiliares. El utilero de Pampa Vieja, Pedro Gómez, fue castigado con 120 días de suspensión por aplicación del artículo 260, mientras que Pablo Balmaceda, colaborador de Árbol Verde, recibió 90 días por la misma normativa.

El dictamen incluyó además suspensiones que van de uno a tres partidos para jugadores de Florida, San Martín, Niquivil, Central Norte, San Lorenzo y Andacollo, por diferentes infracciones cometidas en otros partidos de la fecha.

Seguí leyendo

Liga Universitaria: Constructores saltó al liderato de la A, mientras que en la B y C todo sigue igual

Bomba: Rojo se aleja de Estudiantes y se acerca a otro grande del fútbol argentino

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Se canceló la gira de la Selección Argentina por China: los nuevos rivales y sedes

Estudiantes venció a la Lepra mendocina, y manda en su grupo

San Lorenzo le ganó a Vélez, y es líder de su grupo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

El ex verdinegro que tomó el corralito de Sarmiento para ganar un partido clave en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la noche sonada de los sanjuaninos perez y ladstatter en primera: uno grito gol y el otro fue figura
Talento de exportación

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas