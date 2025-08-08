Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses

Lo que debía ser un clásico atractivo de la Primera A de la Liga Jachallera terminó convertido en un bochorno. El pasado fin de semana, el duelo entre Pampa Vieja y Sportivo Peñarol derivó en un tumulto generalizado con golpes de puño incluidos, obligando a la intervención del Tribunal de Penas .

El Dictamen 10/2025, emitido en las últimas horas, resolvió sancionar de forma provisoria -bajo los artículos 22 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas- a nueve jugadores: seis de Peñarol (Fernando Neira, Ariel Páez, Eduardo Felix, Gabriel Ponce, Alan Quinteros y Franco Costa) y cuatro de Pampa Vieja (Iván Quiroga, Braian Cortés, Ignacio Gómez y Carlos Marinero).

La mano también llegó a los auxiliares. El utilero de Pampa Vieja, Pedro Gómez, fue castigado con 120 días de suspensión por aplicación del artículo 260, mientras que Pablo Balmaceda, colaborador de Árbol Verde, recibió 90 días por la misma normativa.

El dictamen incluyó además suspensiones que van de uno a tres partidos para jugadores de Florida, San Martín, Niquivil, Central Norte, San Lorenzo y Andacollo, por diferentes infracciones cometidas en otros partidos de la fecha.