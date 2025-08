"Hay que castigar a los que provocaron esta situación": el descargo del presidente de la Liga Jachallera

image El duelo entre Pampa Vieja y Sportivo Peñarol terminó a las piñas en la cancha de Árbol Verde.

Sobre la decisión y el inminente fallo, Ricardo Guerrero expuso que todo quedará en manos del Tribunal: "Ellos tienen que decidir sobre el comportamiento de los jugadores. Se reunieron ayer (por el martes) y todavía no hay un dictamen. Nunca hemos tenido inconvenientes, nunca ha pasado algo como esto. Nos hemos visto sorprendidos por estas actitudes".

Hay que tomar las cosas como deben ser, no minimizarlo y castigar a quienes han provocado esta estas situaciones que no hacen bien a nadie

Guerrero también afirmó que después de lo que pasó, trabajarán más a fondo para sacar la violencia de las canchas: "Si bien es cierto que siempre hay algo que lo provoca, pero también hay reacciones que no se justifican para nada". Y por último, agregó que este certamen de la Liga Jachallera es uno de los más importantes del interior de San Juan, al ser tan convocante y largo; que busca el campeón después de 25 fechas. "Muchos jugadores eligen venir Jáchal porque es una competencia muy linda".

El hecho que puso en el ojo de la tormenta al fútbol jachallero:

Este fin de semana, Pampa Vieja venció 4 a 3 a Sportivo Peñarol en la cancha de Árbol Verde, por la 10ma fecha del Torneo, pero el resultado quedó en segundo plano por una pelea que estalló sobre el final del partido.

Todo comenzó con un cruce entre dos jugadores en los últimos minutos del encuentro, lo que calentó los ánimos dentro del campo. Al terminar el juego, la tensión se trasladó directamente a la boca del túnel, donde los empujones se transformaron rápidamente en piñas.

Según testigos, varios futbolistas se trenzaron en una gresca que terminó con varios jugadores acorralados contra el alambrado. La situación se volvió incontrolable por unos minutos, hasta que lograron dispersarse.

Lamentablemente, un joven jugador canterano de Pampa Vieja terminó con un fuerte golpe en el rostro producto de una trompada, lo que generó aún más indignación entre sus compañeros y allegados.

n el momento, tuvo que intervenir la policía que se encontraba cumpliendo adicionales en el campo de juego. Mientras tanto, crece la preocupación por los reiterados episodios de violencia en el fútbol local, incluso en categorías donde debería primar el espíritu deportivo.