Partidazo en el Bicentenario, ciclismo y Zonal Cuyano en el Villicum: la agenda deportiva de este fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 05 y el domingo 07 de agosto de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Automovilismo / Zonal Cuyano

La categoría más importante de la región arribará a San Juan por segunda vez en el año. Este fin de semana, en la provincia se disputará la sexta fecha de la temporada 2025. El escenario anfitrión será el Circuito Villicum, Departamento Albardón.

El evento contará con la organización de Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC) y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Ciclismo de montaña

Este domingo 07 de septiembre se celebrará la sexta fecha de la temporada sanjuanina 2025, que fiscaliza la Asociación Sanjuanina de MTB (ASO). La carrera será el Circuito Rivadavia, con organización de Zona Fitness y concentración en Camping El Pinar. Participarán ciclistas mujeres y hombres desde categorías Menores hasta Elite, con largadas desde las 9:15 horas.

Ciclismo de ruta

Este sábado 06 de septiembre se celebrará una fecha más del campeonato invernal para las categorías Libres y Máster de San Juan. Las competencias serán en el Autódromo El Zonda, en Rivadavia, con organización de la Asociación Civil APEDAL. Horarios de largada: Máster D (14:00), Máster C (14:45), Máster B (15:45) y Libres (16:45).

Futsal / Liga Infantil de Rawson

La definición del Torneo Apertura 2025 será este sábado 06 de septiembre. Los pequeños disfrutarán de jugar en el estadio Aldo Cantoni, Capital. Está previsto que los partidos inicien a las 09 horas y se extiendan hasta las 20:30 aproximadamente. La premiación será al término de los encuentros.

Fútbol

Entre el viernes 05 y el sábado 06 de septiembre, en el lugar se celebrará un torneo de fútbol infantil que tendrá un fin solidario. El certamen se denomina ‘Reforestando con goles’. Participarán 150 niños de distintos departamentos. Plantarán un árbol por cada gol que se anote en el torneo. En ambos días, la actividad iniciará a las 8 horas. La actividad es una iniciativa del Gobierno de San Juan, con trabajo en conjunto entre sus Secretarías de Ambiente y Deporte.

Atletismo

Este sábado 06 se llevará a cabo un campeonato cuyano, que servirá de evaluativo para la próxima edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina 2025. Este año, la competencia internacional se celebrará en Maule, Chile, a mediados de noviembre.

El certamen atlético contará con la organización de la Federación Atlética Sanjuanina, y del mismo podrán participar hombres y mujeres desde la categoría niños a mayores.

Fútbol / Torneo Regional Federal Amateur

Sportivo Desamparados y Club Atlético Marquesado jugarán este sábado 06, a las 19 horas, para definir a partido único quién de los dos ganará el repechaje clasificatorio el torneo citado. El partido corresponde a la Primera División, en rama masculina, tendrá a ambos públicos presentes y será organizado por Liga Sanjuanina de Fútbol.

Torneo Clausura

En el torneo masculino de Primera División, este fin de semana se jugará una edición más del Clásico de Pocito. Aberastain y Atenas jugarán en el Bicentenario, con ambos públicos, el domingo 07 de septiembre, a las 14 horas en Cuarta y a las 16 en Primera División.

Complejo El Palomar – Universidad Nacional de San Juan

Este domingo 07 de septiembre, entre las 09 y 12 horas, se celebrará una edición más de ‘Patolandia’. Es un evento de hockey sobre césped, destinado a categorías infantiles, preferentemente entre 03 y 10 años de edad, y del mismo participan alrededor de 1.000 niños de toda la provincia. Además del certamen deportivo, Universidad inaugurará una nueva cancha para la práctica del hockey césped.

Navegación deportiva:

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.

Hockey sobre patines

San Juan – Primera División – Femenina – Categoría Primera: resultados de la fecha 18 del Torneo Oficial 2025, disputada el jueves 04 de septiembre desde las 21:30 horas.

Unión de Villa Krause 1-6 Social San Juan

Unión Vecinal de Trinidad 1-2 Sindicato Empleados de Comercio

Valenciano 5-2 Lomas de Rivadavia

Concepción Patín Club 1-3 Aberastain

Barrio Rivadavia 2-4 Atlético Argentino

Bancaria 2-0 Huarpes

San Juan – Primera División – Femenina – Categoría Segunda (o Reserva): resultados de la fecha 18 del Torneo Oficial 2025, disputada el jueves 04 de septiembre desde las 20 horas.

Unión de Villa Krause 0-3 Social San Juan

Unión Vecinal de Trinidad 1-3 Sindicato Empleados de Comercio

Valenciano 14-0 Lomas de Rivadavia

Concepción Patín Club 5-2 Aberastain

Barrio Rivadavia 1-2 Atlético Argentino

Bancaria 2-3 Huarpes

Primera División - Serie A1: programación de la fecha 19

Viernes 05 de septiembre – 21:30.

Social San Juan vs. Hispano.

Huarpes vs. Unión Vecinal de Trinidad.

Altos de San Juan vs. Lomas de Rivadavia.

Valenciano vs. Richet Zapata.

Atlético Argentino vs. Olimpia.

Bancaria vs. Concepción Patín Club.

Los partidos en Segunda (o Reserva) iniciarán a las 20 horas.

Superliga Masculina: programación de la sexta fecha, la última de la primera ronda, con la participación de equipos de San Juan.

Domingo 07 de septiembre – 20:00

Zona A: Valenciano (SJ) vs Andes Talleres (M); San Martín (M) vs. Richet Zapata (SJ).

Zona B: Unión Vecinal de Trinidad (SJ) vs. Concepción (SJ); Altos de San Juan (SJ) vs. IMPSA (M)

Zona C: Lomas de Rivadavia (SJ) vs. Casa D’Italia (M); Hispano (SJ) vs. Olimpia (SJ).

Copa Nacional: programación de la sexta fecha, que la gran parte se jugará este fin de semana, con la participación de equipos de San Juan.

Domingo 07 de septiembre

Zona A – 16 horas: Bancaria (SJ) vs. Murialdo (M); Atlético Argentino (SJ) vs. Maipú Giol (M)

Zona B – 18 horas: Social San Juan (SJ) vs. Bernardino Rivadavia (M); Caucetera (SJ) vs. Unión de Villa Krause (SJ)

Zona C – 18 horas: Sindicato Empleados de Comercio (SJ) vs. Huarpes (SJ); Barrio Rivadavia (SJ) vs. Banco Mendoza (M)

Zona D – 18 horas: UVT Comunitarios (SJ) vs. Estudiantil (SJ); Aberastain (SJ) vs. Petroleros (M).

Básquet

Entresemana comenzó a disputarse la tercera fecha para el Nivel 1 en rama masculino y femenino. La fecha se extenderá en los próximos días. A continuación, los resultados finales confirmados:

Femenino

Miércoles 03/09: Universidad Azul 40-59 Jáchal BC.

Jueves 04/09: Urquiza 108-39 Sporting Estrella.

Masculino

Jueves 04/09: Ausonia 57-66 Urquiza, Universidad 65-71 Inca Huasi y Lanteri 76-71 Unión Vecinal de Trinidad.

La programación restante está disponible en el siguiente enlace.

Rugby

Infantil: este fin de semana se celebrará un nuevo encuentro provincial de las categorías infantiles, entre M6 y M11. Esta vez la cita será el domingo 07 de septiembre, entre las 10:30 y 12:30 horas, en el anexo del Sporting Alfiles ubicado en La Bebida, Rivadavia.