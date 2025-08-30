sábado 30 de agosto 2025

Fútbol internacional

El Deportivo LSM, el club de Messi y Suárez, debutó en la cuarta división de Uruguay: cómo salió

El club fundado por los dos futbolistas y amigos del Inter Miami competirá por el ascenso en una liga con 14 equipos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rodrigo Pastorini, ex Peñarol y Nacional, anotó el 2-0 del Deportivo LSM y después se fue expulsado.

Rodrigo Pastorini, ex Peñarol y Nacional, anotó el 2-0 del Deportivo LSM y después se fue expulsado. 

Deportivo LSM, el equipo que pertenece a Lionel Messi y Luis Suárez, jugó este sábado su primer partido oficial y arrancó con una victoria 2-0 frente a Academia en la Divisional D, la cuarta categoría del fútbol uruguayo.

Carlos Tevez 
Declaraciones

Un exjugador de Boca rompió el silencio y contó que se llevó una gran decepción con Carlos Tevez
colapinto se quedo en la q1 y partira 16° en el gran premio de paises bajos
Fórmula Uno

Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

El proyecto había sido anunciado a fines de mayo por el propio Suárez, que lo presentó como un sueño personal y familiar. En aquel momento, el delantero histórico de la Celeste reveló que su socio en esta aventura sería nada menos que Messi, su gran amigo desde los años en Barcelona y actual compañero en Inter Miami.

El debut del conjunto dirigido por Rafael Cánovas se dio este fin de semana y terminó en festejo: Martín Parodi abrió el marcador y Rodrigo Pastorini, delantero con pasado en Peñarol, Nacional y el Hércules de España, amplió la diferencia. El propio Pastorini, autor del 2-0, se fue expulsado y no podrá estar en la próxima fecha.

El once inicial estuvo formado por Enzo López, Enrique Etcheverry, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, César Taján, Diego Benítez, Santiago Medina, Manuel Romero, Pastorini y Parodi.

La Divisional D uruguaya tendrá esta temporada 14 equipos: Deportivo LSM, Academia, Los Gorriones, Nuevo Casabó, Deportivo CEM, Real Montevideo, Dilio Sport, Keguay, Paso de la Arena, Rincón FC, Montevideo Boca Juniors, Deportivo Melilla, Liffa y Estudiantes del Plata.

Amigos inseparables, Messi y Suárez ya compartieron vestuario en el Barcelona y hoy lo hacen en Inter Miami, que días atrás llegó a la final de la Leagues Cup. Ahora sumaron un desafío distinto: ser dueños de un club profesional.

“Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión del fútbol y lo que vivimos desde los inicios”, explicó Suárez en el video de presentación, en el que nombró a Messi como socio. Y antes del debut, el uruguayo volvió a mostrar su entusiasmo al compartir en redes un video mirando el estreno de su equipo en Montevideo.

FUENTE: Clarín

