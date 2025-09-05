viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo que no se vio

Video: el cruce picante de Messi y Rincón en el entretiempo de Argentina-Venezuela

En su despedida del público argentino, Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Tomás Rincón camino a los vestuarios, en medio de un clima cargado de emociones y roce durante el duelo ante Venezuela en el Monumental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ayer jueves fue un día plagado de emociones para Lionel Messi, que jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional. Sin embargo, el llevar los sentimientos al límite provocó un encontronazo con Tomás Rincón, histórico futbolista venezolano, en el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental.

Lee además
el romantico posteo de antonela roccuzzo para lionel messi tras el partido de argentina
Redes

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el partido de Argentina
Charly García dijo presente en el Monumental para ver el último show oficial de Messi en Argentina.
¡Para el cuadrito!

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

El astro argentino lo esperó, le recriminó algunas cosas y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros. El inconveniente no pasó a mayores y Leo pudo disfrutar de una noche mágica en la que convirtió dos de los tres goles de la goleada albiceleste.

El chileno Piero Maza pitó el final de los primeros 45 minutos y los dirigidos por Lionel Scaloni encararon hacia los vestuarios con una ventaja mínima gracias al golazo de su número diez.

Mientras algunos de los jugadores argentinos hablaban entre sí para corregir cosas de cara a la segunda mitad y otros se secaban la transpiración e intentaban recuperar el aire, Messi se quedó atrás en la fila, esperando a Rincón.

Una vez que apareció el exfutbolista de la Juventus, el capitán albiceleste le recriminó su accionar en una jugada y le propició un pequeño empujón. Al percatarse de la situación, tanto los jugadores y empleados argentinos, como los venezolanos, intentaron separarlos para que el inconveniente no escalase.

Salomón Rondón fue quien se interpuso entre ambos y, con algunas palabras, calmó a la Pulga. Luego aparecieron José Cabrero, el cuarto árbitro, y Claudio Urrutia, uno de los jueces de línea, para poner paños fríos.

Tras intercambiar más palabras con Rondón y recriminarle lo que había hecho su compañero, Messi se acercó a Josef Martínez, excompañero suyo, y lo saludó con un abrazo antes de enfilar hacia el vestuario local, según se vio en imágenes publicadas por el usuario de TikTok Esteban Stagno.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Lo que no se vio: el cruce picante de Messi y Rincón en el entretiempo de Argentina-Venezuela En su despedida del público argentino, Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Tomás Rincón camino a los vestuarios, en medio de un clima cargado de emociones y roce durante el duelo ante Venezuela en el Monumental. Más info en @tiempodesanjuan #messi #selecciónargentina #seleccion #venezuela #video #rincon"

Seguí leyendo

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

Intervienen la Liga Jachallera y asume un triunvirato normalizador por seis meses

La Reserva de San Martín le ganó al Tiburón y se prende en el lote de los punteros

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

Avellaneda está en llamas: el durísimo descargo de Independiente contra Domínguez y Conmebol

Partidazo en el Bicentenario, ciclismo y Zonal Cuyano en el Villicum: la agenda deportiva de este fin de semana

Gran Premio de Monza: Franco Colapinto no repuntó y terminó último en la 2da práctica

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dura sancion para villa obrera tras la agresion a un arbitro con un block: quita de puntos, suspension de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa
Disputa caliente

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa

Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen

Gachy Bianconi, la sanjuanina que convirtió el dolor en una cadena de solidaridad
Historias

Gachy Bianconi, la sanjuanina que convirtió el dolor en una cadena de solidaridad