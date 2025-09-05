Video: el cruce picante de Messi y Rincón en el entretiempo de Argentina-Venezuela

Ayer jueves fue un día plagado de emociones para Lionel Messi , que jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional. Sin embargo, el llevar los sentimientos al límite provocó un encontronazo con Tomás Rincón, histórico futbolista venezolano, en el túnel que lleva a los vestuarios del Monumental.

El astro argentino lo esperó, le recriminó algunas cosas y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros. El inconveniente no pasó a mayores y Leo pudo disfrutar de una noche mágica en la que convirtió dos de los tres goles de la goleada albiceleste.

El chileno Piero Maza pitó el final de los primeros 45 minutos y los dirigidos por Lionel Scaloni encararon hacia los vestuarios con una ventaja mínima gracias al golazo de su número diez.

Mientras algunos de los jugadores argentinos hablaban entre sí para corregir cosas de cara a la segunda mitad y otros se secaban la transpiración e intentaban recuperar el aire, Messi se quedó atrás en la fila, esperando a Rincón.

Una vez que apareció el exfutbolista de la Juventus, el capitán albiceleste le recriminó su accionar en una jugada y le propició un pequeño empujón. Al percatarse de la situación, tanto los jugadores y empleados argentinos, como los venezolanos, intentaron separarlos para que el inconveniente no escalase.

Salomón Rondón fue quien se interpuso entre ambos y, con algunas palabras, calmó a la Pulga. Luego aparecieron José Cabrero, el cuarto árbitro, y Claudio Urrutia, uno de los jueces de línea, para poner paños fríos.

Tras intercambiar más palabras con Rondón y recriminarle lo que había hecho su compañero, Messi se acercó a Josef Martínez, excompañero suyo, y lo saludó con un abrazo antes de enfilar hacia el vestuario local, según se vio en imágenes publicadas por el usuario de TikTok Esteban Stagno.

