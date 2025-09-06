sábado 6 de septiembre 2025

Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

La colisión ocurrió frente al Parque de Rawson y dejó a un joven de 26 años con graves heridas en el rostro. La policía investiga si el conductor de la camioneta manejaba bajo los efectos del alcohol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte choque ocurrió en la tarde de este sábado frente al Parque de Rawson. La colisión dejó a un motociclista hospitalizado con graves lesiones en el rostro, tras el impacto que protagonizó con una camioneta.

Fuentes policiales informaron a Tiempo de San Juan que el siniestro se registró en la esquina de calles Devoto y Lemos, frente al Parque de Rawson. En ese lugar, una camioneta Ford Ranger y una moto Motomel 150 protagonizaron un choque que terminó con un joven de 26 años gravemente herido.

El motociclista cayó al pavimento tras el impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado. Según detallaron los efectivos, presentaba importantes heridas faciales.

En tanto, el conductor de la camioneta fue demorado y se le practicará un dosaje para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol. Personal de la Comisaría 6ª intervino en el hecho e investiga las circunstancias que derivaron en el violento siniestro vial.

