Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Un fuerte choque ocurrió en la tarde de este sábado frente al Parque de Rawson . La colisión dejó a un motociclista hospitalizado con graves lesiones en el rostro, tras el impacto que protagonizó con una camioneta .

Fuentes policiales informaron a Tiempo de San Juan que el siniestro se registró en la esquina de calles Devoto y Lemos, frente al Parque de Rawson. En ese lugar, una camioneta Ford Ranger y una moto Motomel 150 protagonizaron un choque que terminó con un joven de 26 años gravemente herido.

El motociclista cayó al pavimento tras el impacto y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado. Según detallaron los efectivos, presentaba importantes heridas faciales.

En tanto, el conductor de la camioneta fue demorado y se le practicará un dosaje para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol. Personal de la Comisaría 6ª intervino en el hecho e investiga las circunstancias que derivaron en el violento siniestro vial.