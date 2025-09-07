Fuerte choque entre dos motos en Rawson

Un violento choque se produjo este sábado en el departamento Rawson, cuando dos motocicletas chocaron en la esquina de Independencia y Proyectada.

De acuerdo con fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando Federico Guardia , de 27 años, circulaba en una moto Motomel 150cc por calle Independencia de este a oeste. Al llegar a la intersección, impactó contra otra motocicleta, una Motomel 110cc, que era conducida por Raúl Emilio Oro , de 56 años, quien transitaba por calle Proyectada de sur a norte.

Como consecuencia del choque, ambos motociclistas resultaron con distintas lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal médico de Emergencias 107, que dispuso su inmediato traslado al Hospital Rawson, donde quedaron internados.

En el caso intervinieron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes ordenaron las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.