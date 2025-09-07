Fuerte choque entre dos motos en Rawson

Un violento choque se produjo este sábado en el departamento Rawson, cuando dos motocicletas chocaron en la esquina de Independencia y Proyectada.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Ambos conductores iban solos en sus rodados. Terminaron internados en el Hospital Rawson con diferentes heridas.
Un violento choque se produjo este sábado en el departamento Rawson, cuando dos motocicletas chocaron en la esquina de Independencia y Proyectada.
De acuerdo con fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando Federico Guardia, de 27 años, circulaba en una moto Motomel 150cc por calle Independencia de este a oeste. Al llegar a la intersección, impactó contra otra motocicleta, una Motomel 110cc, que era conducida por Raúl Emilio Oro, de 56 años, quien transitaba por calle Proyectada de sur a norte.
Como consecuencia del choque, ambos motociclistas resultaron con distintas lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal médico de Emergencias 107, que dispuso su inmediato traslado al Hospital Rawson, donde quedaron internados.
En el caso intervinieron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes ordenaron las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.