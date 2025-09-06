¡Vélez supercampeón! Se tomó revancha ante Central Córdoba y sumó un nuevo título

Vélez Sarsfield volvió a vestirse de fiesta. En la final de la Supercopa Argentina , el Fortín derrotó 2-0 a Central Córdoba y se quedó con su segundo título en lo que va de 2025, luego de haber conquistado en julio pasado la Supercopa Intercontinental ante Estudiantes de La Plata, también por el mismo resultado.

La gran figura de la noche fue Jano Gordon, el joven lateral que sorprendió con un doblete de cabeza, ambos goles nacidos de tiros libres ejecutados por Maher Carrizo.

Con eficacia en las dos áreas y carácter en los momentos claves, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró su trofeo número 19 en la historia y se tomó revancha de Central Córdoba, que en 2024 lo había vencido en la final de la Copa Argentina.

El presente de Vélez no se limita a las vueltas olímpicas. El Fortín también atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura, donde se mantiene en los primeros puestos de la Zona B, y en el plano internacional buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, donde ya está instalado en los cuartos de final y se medirá con Racing Club.