sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Supercopa Argentina

¡Vélez supercampeón! Se tomó revancha ante Central Córdoba y sumó un nuevo título

El Fortín se consagró en la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 al conjunto santiagueño, con dos goles de Jano Gordon. Sumó su segundo título del año, mantiene protagonismo en el Clausura y ya piensa en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza: Vélez

Foto gentileza: Vélez

Vélez Sarsfield volvió a vestirse de fiesta. En la final de la Supercopa Argentina, el Fortín derrotó 2-0 a Central Córdoba y se quedó con su segundo título en lo que va de 2025, luego de haber conquistado en julio pasado la Supercopa Intercontinental ante Estudiantes de La Plata, también por el mismo resultado.

Lee además
Foto captura: Club Sportivo Desamparados.
En el Bicentenario

A todo o nada, Desamparados y Marquesado definen quién se queda con la plaza al Regional Amateur
franco colapinto regreso a monza: largara 18° en la pista donde tuvo su debut en la f1 hace un ano
GP de Italia

Franco Colapinto regresó a Monza: largará 18° en la pista donde tuvo su debut en la F1 hace un año

La gran figura de la noche fue Jano Gordon, el joven lateral que sorprendió con un doblete de cabeza, ambos goles nacidos de tiros libres ejecutados por Maher Carrizo.

Con eficacia en las dos áreas y carácter en los momentos claves, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró su trofeo número 19 en la historia y se tomó revancha de Central Córdoba, que en 2024 lo había vencido en la final de la Copa Argentina.

El presente de Vélez no se limita a las vueltas olímpicas. El Fortín también atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura, donde se mantiene en los primeros puestos de la Zona B, y en el plano internacional buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, donde ya está instalado en los cuartos de final y se medirá con Racing Club.

Temas
Seguí leyendo

Adelanto: El Zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrirá sus puertas en octubre

La dura sanción para Luis Suárez por el bochornoso episodio en la Leagues Cup con el Inter Miami

Los Pumas cayeron ante Australia en una nueva fecha del Rugby Championship

La U de Chile chicaneó a Independiente: lo acusa de "promover el odio" y lo desafía a ir a la FIFA

Video: el cruce picante de Messi y Rincón en el entretiempo de Argentina-Venezuela

Intervienen la Liga Jachallera y asume un triunvirato normalizador por seis meses

La Reserva de San Martín le ganó al Tiburón y se prende en el lote de los punteros

Alivio en Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
adelanto: el zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrira sus puertas en octubre
Reapertura del mítico circuito

Adelanto: El Zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrirá sus puertas en octubre

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Te Puede Interesar

Voy a apelar: la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado
Descargo

"Voy a apelar": la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Club Sportivo Desamparados.
En el Bicentenario

A todo o nada, Desamparados y Marquesado definen quién se queda con la plaza al Regional Amateur

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Video: la higuera, el gran legado de Doña Paula video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la higuera, el gran legado de Doña Paula

Foto gentileza: Vélez
Supercopa Argentina

¡Vélez supercampeón! Se tomó revancha ante Central Córdoba y sumó un nuevo título