Mala carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza: terminó 17mo

Este domingo se corrió el Gran Premio de Monza, en Italia y el argentino Franco Colapinto fue parte de la carrera con su Alpine. El piloto no tuvo la mejor performance, terminó en el puesto 17mo.

El argentino empezó en ese puesto y tras 30 giros llegó a estar en 12do puesto. Con la mitad de la carrera, los neumáticos empezaron a desgastarse y tuvo que ir a boxes. Esta maniobra le costó carísimo, ya que pasó a último lugar (el 18vo, ya que dos vehículos habían abandonado).

Después la carrera se hizo cuesta arriba, ya que durante los otros giros solo pudo superar a Stroll de Aston Martin y terminó en 17mo lugar.

Max Verstappen fue el ganador

El holandés se quedó con el GP de Monza con una diferencia abismal a los McLaren de Piastri y Norris. Max terminó primero con 19 segundos de diferencia. Desde la transmisión oficial expresaron que hubo un gran cambio en el auto de Verstappen.