domingo 7 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Mala carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza: terminó 17mo

El piloto argentino tuvo un buen ritmo en la primera parte de la carrera y llegó a estar 12do lugar. Max Vestappen se quedó con la carrera, Norris termino segundo y Piastri, tercero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G0QAu30WUAArBA6
G0P_Og-XgAA5ace

Este domingo se corrió el Gran Premio de Monza, en Italia y el argentino Franco Colapinto fue parte de la carrera con su Alpine. El piloto no tuvo la mejor performance, terminó en el puesto 17mo.

Lee además
franco colapinto regreso a monza: largara 18° en la pista donde tuvo su debut en la f1 hace un ano
GP de Italia

Franco Colapinto regresó a Monza: largará 18° en la pista donde tuvo su debut en la F1 hace un año
gran premio de monza: franco colapinto no repunto y termino ultimo en la 2da practica
Fórmula 1

Gran Premio de Monza: Franco Colapinto no repuntó y terminó último en la 2da práctica

El argentino empezó en ese puesto y tras 30 giros llegó a estar en 12do puesto. Con la mitad de la carrera, los neumáticos empezaron a desgastarse y tuvo que ir a boxes. Esta maniobra le costó carísimo, ya que pasó a último lugar (el 18vo, ya que dos vehículos habían abandonado).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1964695229149454377&partner=&hide_thread=false

Después la carrera se hizo cuesta arriba, ya que durante los otros giros solo pudo superar a Stroll de Aston Martin y terminó en 17mo lugar.

Max Verstappen fue el ganador

El holandés se quedó con el GP de Monza con una diferencia abismal a los McLaren de Piastri y Norris. Max terminó primero con 19 segundos de diferencia. Desde la transmisión oficial expresaron que hubo un gran cambio en el auto de Verstappen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964694520530080131&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1

Pulgar abajo para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

"Excelente ambiente laboral": el bloqueo del compañero de Colapinto que encendió las redes y sus insultos

Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en el GP de Países Bajos

Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación: finalizó 9° en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
batalla campal entre river y real madrid en el mundial de clubes sub 18: el sanjuanino quevedo salio expulsado
Bochornoso

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Foto ilustrativa.
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Te Puede Interesar

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum video
A 29 años del adiós

Santa Gilda y el santuario escondido en un rincón de Ullum

Por David Cortez Vega
Multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá
Galería

Multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá

Qué pasará con los derechos adquiridos de las licencias de remises si se aprueba la ley en San Juan
Lo que se viene

Qué pasará con los "derechos adquiridos" de las licencias de remises si se aprueba la ley en San Juan

Se vota en la Provincia de Buenos Aires, tras semanas previas envueltas en turbulencias y escándalos
Legislativas

Se vota en la Provincia de Buenos Aires, tras semanas previas envueltas en turbulencias y escándalos

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"