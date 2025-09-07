Mala carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza: terminó 17mo

Este domingo se corrió el Gran Premio de Monza, en Italia y el argentino Franco Colapinto fue parte de la carrera con su Alpine. El piloto no tuvo la mejor performance, terminó en el puesto 17mo.
El piloto argentino tuvo un buen ritmo en la primera parte de la carrera y llegó a estar 12do lugar. Max Vestappen se quedó con la carrera, Norris termino segundo y Piastri, tercero.
El argentino empezó en ese puesto y tras 30 giros llegó a estar en 12do puesto. Con la mitad de la carrera, los neumáticos empezaron a desgastarse y tuvo que ir a boxes. Esta maniobra le costó carísimo, ya que pasó a último lugar (el 18vo, ya que dos vehículos habían abandonado).
Después la carrera se hizo cuesta arriba, ya que durante los otros giros solo pudo superar a Stroll de Aston Martin y terminó en 17mo lugar.
El holandés se quedó con el GP de Monza con una diferencia abismal a los McLaren de Piastri y Norris. Max terminó primero con 19 segundos de diferencia. Desde la transmisión oficial expresaron que hubo un gran cambio en el auto de Verstappen.