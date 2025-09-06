sábado 6 de septiembre 2025

Alegría Tricolor

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

El Far West venció 2-1 a Sportivo Desamparados, tras un partidazo jugado en el Estadio del Bicentenario, y se metió en el próximo Regional, donde ya esperan Unión y Atenas. Por protestar, al Puyutano le expulsaron dos jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado escribió su nombre en el próximo Regional Amateur tras un duelo intenso frente a Sportivo Desamparados en el Estadio del Bicentenario. El Far West se impuso por 2-1 durante la tarde de este sábado, en un partido donde todas las emociones se desataron en el primer tiempo.

El marcador se abrió gracias a Leandro Illanes, quien conectó de cabeza un centro preciso de Nicolás Lucero para darle la ventaja al conjunto puyutano. La alegría local duró poco, ya que Agustín Torres puso el empate para Desamparados y encendió la tensión en la tribuna.

Pero Marquesado no se rindió. Esta vez, Lucero, de tarde soñada, fue asistido por González y después de un remate cruzado, festejó el 2-1 definitivo.

El Puyutano intentó dar el golpe sobre el final. El DT hizo variantes y empujó al equipo hacia adelante, haciendo protagonista en varias ocasiones al arquero Sebastián Domínguez. Pero no pudo lograr la igualdad y terminó el partido sufriendo, sobre todo después de la expulsión de dos de sus hombres. Es que cuando faltaba poco para el final, el árbitro Enzo Gómez no perdonó y le sacó roja a dos futbolistas, dejando a los del Barrio Patricias Sanjuaninas con 9 jugadores en cancha.

Con este resultado, Marquesado terminó festejando un triunfo que lo catapulta al próximo Regional Amateur, que comenzará en octubre y ya tiene a Unión y Atenas de Pocito clasificados por la Liga Sanjuanina de Fútbol. Desamparados, ¿se mete por invitación?

