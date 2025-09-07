Della Motta y Peralta se consagraron campeones en la sexta fecha del Zonal Cuyano en el Villicum

El Circuito San Juan Villicum fue escenario de la sexta fecha del Zonal Cuyano, donde Facundo Della Motta y Nicolás Peralta se destacaron al quedarse con el triunfo en sus respectivas categorías.
domingo 7 de septiembre 2025
Facundo Della Motta y Nicolás Peralta se quedaron con el triunfo en la Clase 2 y la Categoría 1.4 respectivamente, en la sexta fecha del Zonal Cuyano disputada en San Juan Villicum.
En la Clase 2, Della Motta dominó la competencia y aseguró el primer puesto, seguido por Martín Pontoni y Julián Módica. Por su parte, en la Categoría 1.4, Nicolás Peralta se impuso en una carrera muy reñida, con Maximiliano Tello y Pablo Paladini completando el podio.
En la Promocional Fiat, Federico Buj se quedó con la victoria, escoltado por Renzo Sabatini y Federico Álvarez.