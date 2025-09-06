sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI CAVIG

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

En 2020 recibió la condena y desde ese momento él no debía acercarse a ella. Lo tenía prohibido, pero se enteró que sus hijos estaban solos y fue con ellos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miembros de UFI CAVIG está investigando un presunto delito de violencia de género. Acusan a un sanjuanino, ya condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo en 2020, de desobedecer una orden judicial y amenazar a la misma mujer, su expareja. Por orden del juez, el apuntado Maximiliano Tejada quedó con prisión preventiva por orden del juez de Garantías.

Lee además
insolito: donde estaba el sanjuanino de 30 anos que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Apareció el hombre que era buscado desde hace dos días en San Juan.
Buenas noticias

Encontraron al sanjuanino de 30 años que llevaba dos días desaparecido: qué se sabe del caso

A pesar de esta grave acusación de fiscalía, el acusado se defendió y dijo que él fue a la casa de su expareja porque sus hijos estaban solos y uno de ellos tenía fiebre. La defensora oficial Sandra Leveque manifestó que su cliente entró a la casa grabando y mostrando la situación que sus hijos estaban pasando.

El detalle que dio a conocer esta parte es que Tejada expresó que la madre de los niños no estaba, sino que lo acusa de dejarlos solos porque ella había salido a bailar.

Supuestamente, a este hombre le avisaron de esta situación. Prueba que después la defensa utilizará a su favor, como así también mostrará los videos que él imputado aportó.

A pesar de esta defensa, el hombre quedó preso y provisoriamente imputado por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja. UFI CAVIG investiga el hecho.

Chapa de violencia de género.jpg

Temas
Seguí leyendo

Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un niño sanjuanino que debe operarse en Buenos Aires

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Momento de alta tensión y buena noticia: el sanjuanino Eduardo Desimone sigue en La Voz gracias al público

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

Condenaron al sanjuanino detenido en el megaoperativo internacional contra la pornografía infantil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estuvo en la casa de su amigo, se llevo una mochila con dos telefonos y termino detenido en el valle grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Te Puede Interesar

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar
UFI CAVIG

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Línea de Tres
En el Bicentenario

A todo o nada, Marquesado vence a Desamparados, y por ahora, se queda con la plaza al Regional Amateur

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?
Escenario complejo

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Voy a apelar: la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado
Descargo

"Voy a apelar": la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado