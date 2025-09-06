Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

Miembros de UFI CAVIG está investigando un presunto delito de violencia de género. Acusan a un sanjuanino, ya condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo en 2020, de desobedecer una orden judicial y amenazar a la misma mujer, su expareja. Por orden del juez, el apuntado Maximiliano Tejada quedó con prisión preventiva por orden del juez de Garantías.
A pesar de esta grave acusación de fiscalía, el acusado se defendió y dijo que él fue a la casa de su expareja porque sus hijos estaban solos y uno de ellos tenía fiebre. La defensora oficial Sandra Leveque manifestó que su cliente entró a la casa grabando y mostrando la situación que sus hijos estaban pasando.
El detalle que dio a conocer esta parte es que Tejada expresó que la madre de los niños no estaba, sino que lo acusa de dejarlos solos porque ella había salido a bailar.
Supuestamente, a este hombre le avisaron de esta situación. Prueba que después la defensa utilizará a su favor, como así también mostrará los videos que él imputado aportó.
A pesar de esta defensa, el hombre quedó preso y provisoriamente imputado por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja. UFI CAVIG investiga el hecho.
Chapa de violencia de género.jpg