Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

Miembros de UFI CAVIG está investigando un presunto delito de violencia de género. Acusan a un sanjuanino, ya condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo en 2020, de desobedecer una orden judicial y amenazar a la misma mujer, su expareja. Por orden del juez, el apuntado Maximiliano Tejada quedó con prisión preventiva por orden del juez de Garantías.

A pesar de esta grave acusación de fiscalía, el acusado se defendió y dijo que él fue a la casa de su expareja porque sus hijos estaban solos y uno de ellos tenía fiebre. La defensora oficial Sandra Leveque manifestó que su cliente entró a la casa grabando y mostrando la situación que sus hijos estaban pasando.

El detalle que dio a conocer esta parte es que Tejada expresó que la madre de los niños no estaba, sino que lo acusa de dejarlos solos porque ella había salido a bailar.

Supuestamente, a este hombre le avisaron de esta situación. Prueba que después la defensa utilizará a su favor, como así también mostrará los videos que él imputado aportó.

A pesar de esta defensa, el hombre quedó preso y provisoriamente imputado por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja. UFI CAVIG investiga el hecho.