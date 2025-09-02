El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera.

La Voz Argentina entró en una nueva y exigente fase del certamen: el “Primer Round”, donde los participantes se enfrentan en duelos solistas y deben convencer tanto a su coach como al resto del jurado para seguir en carrera. En ese contexto, Jaime Muñoz , el joven sanjuanino de 18 años, desplegó su talento con una versión sentida y elegante de “Caserón de Tejas”, de Cátulo Castillo, acompañado, como ya es su sello, por su inseparable guitarra.

Los elogios no tardaron en llegar, y su performance lo mantuvo firme en competencia. Pero el momento más inesperado de la noche llegó después de cantar, cuando Luck Ra subió al escenario con una caja misteriosa. ¿La sorpresa? Un par de guantes de boxeo.

La propuesta fue clara: un duelo improvisado con el conductor Nico Occhiato. ¿El motivo? En palabras del propio Luck Ra: “Me da tanta bronca que cante bien que vos lo vas a defender”. Y así, entre risas y arengas, Jaime se transformó por un momento en boxeador, su otra pasión fuera de la música.

Con el grito de guerra de Lali –“¡Pegale, Jaime!”– el sanjuanino lanzó unas piñas (amigables, claro) que hicieron delirar al público. El “combate” terminó con Muñoz consagrado como ganador, en medio de un ambiente descontracturado que mostró su carisma más allá de lo vocal.

Así quedó el Team Lali tras el Primer Round

La gala del lunes cerró con definiciones importantes. Lali eligió personalmente a tres participantes para avanzar directamente: Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Los demás dependieron del voto de los otros jurados: Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra.

Finalmente, Jaime Muñoz fue uno de los artistas que logró superar esta instancia, mientras que Nicolás Armayor fue eliminado al recibir el puntaje más bajo.

El Team Lali sigue adelante con:

Jaime Muñoz

Alan Lez

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Lola Kajt

Giuliana Piccioni

Rafael Morcillo

Con su voz, su guitarra y ahora también sus puños, Jaime se afianza como uno de los talentos más prometedores de esta temporada.