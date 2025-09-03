El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Una gala cargada de emociones, talento y una inesperada tensión definió el futuro de varios participantes en La Voz Argentina (Telefe). Entre ellos, el sanjuanino Eduardo Desimone , quien se convirtió en el eliminado de la noche tras un sorpresivo triple empate que obligó al coach Luck Ra a tomar una difícil decisión.

En esta etapa crucial del reality, conocida como los Rounds, Desimone interpretó una sentida versión de “Atado a tu amor”, de Chayanne, con la que buscó transmitir su esencia artística y conectar con el jurado. Sin embargo, pese a su entrega, no logró asegurarse un lugar en la próxima ronda.

Embed - Eduardo Desimone - "Atado a tu amor" - Team Luck Ra - 1° Round - La Voz Argentina 2025

El joven, que venía destacándose dentro del equipo de Luck Ra, fue uno de los tres concursantes que quedaron igualados en puntaje, lo que generó un inédito desempate. Finalmente, fue el propio coach quien, visiblemente afectado, tuvo que elegir quién continuaba en la competencia. Con una ovación de sus compañeros y palabras de reconocimiento de los coaches, Eduardo se despidió del certamen con gratitud: “Este ha sido uno de los mejores escenarios que pisé”.

El desarrollo de la gala

La gala de este martes fue una de las más intensas hasta el momento en La Voz Argentina, ya que marcó el inicio de los Rounds, una de las etapas más exigentes del certamen. En esta fase, cada equipo presenta a sus ocho integrantes en el escenario, donde son evaluados tanto por su coach como por el jurado compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda!. El coach tiene la potestad de salvar directamente a tres participantes, mientras que el resto debe someterse al veredicto del jurado, que otorga puntajes secretos. El concursante con la menor puntuación queda automáticamente eliminado.

En el caso del Team Luck Ra, los artistas que se enfrentaron fueron Eduardo Desimone, Lucas Barros, Emma Roach, Thomas Dantas, Nicolás Behringer, Natalie Aponte, Federico Mestre y el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos. Tras las presentaciones en vivo, Luck Ra eligió salvar de manera directa a Behringer, Roach y al dúo Olmos.

Luego fue el turno del jurado. Nico Occhiato, conductor del programa, reveló los puntajes secretos que definieron quiénes continuarían en competencia. Así, se sumaron a la lista de salvados Thomas Dantas y Federico Mestre. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando se anunció un triple empate entre los tres participantes restantes: Natalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone, algo poco habitual en el formato del reality.

Embed - Luck Ra eliminó a un artista cara a cara por un triple empate en el 1° round - La Voz Argentina 2025

Ante la situación, la producción decidió que fuera el propio Luck Ra quien resolviera el desempate, debiendo salvar a dos de los tres artistas. Visiblemente angustiado, el coach expresó su incomodidad por tener que tomar una decisión tan ajustada: “¿Por qué me pasa esto a mí?", comentó entre risas nerviosas, aunque afectado por la tensión del momento.

En primera instancia, eligió salvar a Natalie Aponte, lo que dejó a Lucas Barros y Eduardo Desimone en un último mano a mano. Al justificar su decisión, el cuartetero cordobés explicó: “Yo los quiero mucho. Es una situación durísima, pero bueno. Hay alguien que lo hizo bien y hay otro que lo maté e intentó darlo todo igualmente, así que estoy en esa”.

Finalmente, y no sin dificultad, anunció que quien seguiría en el certamen era Lucas Barros, lo que significó la eliminación definitiva de Eduardo Desimone.

A lo largo de su participación, el joven sanjuanino se destacó por su estilo interpretativo y su constancia. A pesar de su salida, Desimone se mostró agradecido y emocionado: “Este ha sido uno de los mejores escenarios que pisé”, dijo al despedirse del público, de sus compañeros y del jurado. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso y gestos de afecto por parte de todos.

image

Luck Ra, por su parte, no ocultó su tristeza tras dar el veredicto: “Fue una decisión durísima. Edu creció un montón y tiene un talento enorme. Me duele que se vaya así, en un triple empate”.

Con la salida de Eduardo Desimone, el Team Luck Ra quedó conformado por siete participantes que seguirán en competencia en busca del título de La Voz Argentina 2025. Mientras tanto, el sanjuanino se despide dejando una huella positiva y un claro mensaje de perseverancia artística.