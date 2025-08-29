sábado 30 de agosto 2025

Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Un hombre fue detenido, acusado de enviar un paquete con un mensaje amenazante y una bala 9mm a su exconcubina. El hombre había sido condenado el mes pasado por hostigarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sanjuanino quedó detenido con prisión preventiva mientras lo investigan por una grave amenaza contra su expareja extranjera, residente en la provincia. Lo acusan de enviarle un paquete que contenía un mensaje hecho con recortes que decía: “Venezolana, te llegó la hora”, junto a una bala de una pistola 9mm envuelta con un moño.

El sospechoso es Daniel Alejandro Cortez, un rawsino que en julio pasado ya había sido condenado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, justamente por los constantes hostigamientos contra la misma mujer. Los problemas comenzaron en 2024, cuando el ahora imputado se volvió violento con la ciudadana venezolana tras la separación.

image
La abogada María Filomena Noriega, la defensora. A su lado, el fiscal Mario Panetta.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora. A su lado, el fiscal Mario Panetta.

Ambos se conocieron en aquel país, cuando Cortez vivió allí por cuestiones laborales. Luego, el hombre regresó a San Juan y la mujer lo acompañó. Con el tiempo surgieron los conflictos de convivencia. Ella decidió terminar la relación, se mudó a otro domicilio y consiguió trabajo, pero el sujeto la amenazó de muerte en dos ocasiones. La víctima pidió medidas de protección, aunque él continuó hostigándola.

En julio de este año Cortez fue llevado a juicio y recibió una condena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Además, le prohibieron acercarse y molestar a la víctima. Sin embargo, no respetó esas órdenes. Al menos eso sostiene el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, quien esta semana pidió la detención del hombre que se presenta como chofer y metalúrgico.

El 19 de agosto último la mujer sufrió la temible amenaza: ese día recibió en su lugar de trabajo un paquete que contenía el mensaje armado con recortes y la bala calibre 9mm con un moño, según confirmaron fuentes policiales.

image
El juez Gerardo Fernández Caussi, quien presidió la audiencia.

El juez Gerardo Fernández Caussi, quien presidió la audiencia.

Cortez fue detenido el jueves pasado y este viernes compareció ante el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi. El fiscal Panetta le imputó el delito de amenaza simple y solicitó 40 días de prisión preventiva. Por su parte, la defensora María Filomena Noriega negó la responsabilidad de su cliente y pidió su libertad.

Finalmente, el juez Fernández Caussi resolvió habilitar la investigación penal preparatoria contra Cortez por el delito de amenazas y dictó su prisión preventiva por el plazo de 20 días en el penal de Chimbas. La situación del sospechoso es complicada, dado que ya tiene una condena en suspenso y, si vuelve a ser sentenciado, podría pasar un largo tiempo en el Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
