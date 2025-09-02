Vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un niño sanjuanino que debe operarse en Buenos Aires

Gabriel nació prematuro, con apenas ocho meses de gestación, y desde entonces su vida ha sido un desafío constante . Con parálisis cerebral, una condición que limita principalmente la movilidad de sus piernas, el pequeño depende de un andador para desplazarse. Sin embargo, su mayor deseo es tan simple como inspirador: correr junto a sus compañeros de escuela.

Para acercarse a esa meta, su familia organiza un sorteo solidario, que vuelve a difundirse tras confirmarse que Gabriel tiene turno en Buenos Aires el próximo 9 de septiembre para realizar un estudio llamado “Laboratorio en Marcha”, fundamental para planificar la cirugía que podría permitirle caminar por sus propios medios. El costo del estudio médico aumentó a $250.000, y aunque será cubierto por el Ministerio de Familia, la familia debe afrontar los pasajes, la estadía y otros gastos asociados al viaje.

El sorteo se realizará el 13 de septiembre y los premios son:

1° premio: Dos kilos de milanesas caseras.

2° premio: Un kilo de supremas.

3° premio: Tres kilos de patas de muslo.

Cada número tiene un valor de $2.000 y puede abonarse mediante transferencia al alias anas.2307.nx o contactando al 264-5464076.

La mamá de Gabriel, Ana Sánchez, relató que su hijo nació con dos quistes en la cabeza, uno de los cuales afectó sus piernas y el otro su visión, que afortunadamente se mantiene estable. Gabriel comenzó a caminar recién a los 4 años, con ayuda del andador, y ya ha logrado dar algunos pasos por sí solo, avances que su familia considera milagrosos.

Actualmente, Gabriel cursa segundo grado en la escuela Cecilio Ávila de Rawson, donde recibe apoyo de sus compañeros. Sin embargo, enfrentan desafíos diarios: la docente auxiliar que lo asistía renunció y aún no han encontrado reemplazo.

El equipo multidisciplinario que sigue su caso en el Hospital Rawson, compuesto por traumatólogos y neurólogos, indicó la necesidad del estudio “Laboratorio en Marcha”. Este procedimiento consiste en colocar sensores en las piernas del niño mientras camina, evaluando cada zona para planificar la cirugía de manera precisa. Ana enfatizó: “Es fundamental, porque sin ese estudio la operación podría incluso empeorar su movilidad”.

Para sostener los gastos médicos y del hogar, la familia mantiene un pequeño emprendimiento casero, vendiendo semitas, pan y facturas para cuidar a Gabriel y a sus dos hermanos, de 6 y 3 años.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 264-5464076 o participar del sorteo solidario, que busca dar a Gabriel la oportunidad de dar sus primeros pasos hacia un sueño que todos, familiares y amigos, esperan verlo cumplir.