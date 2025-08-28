En la previa al sorteo del IPV, una ola de sanjuaninos copó el Centro Cívico: ya fueron más de 3.000 personas

Gran interés e importantes expectativas de los sanjuaninos en la previa del próximo sorteo de viviendas del IPV.

A las 7:30 de la mañana, cuando el personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) comenzó a entregar los números para atender al público, todas las sillas de la enorme sala de espera del hall del Centro Cívico estaban ocupadas por personas que aguardaban para realizar sus trámites. La convocatoria reúne a familias que desean inscribirse, reempadronarse o actualizar sus datos personales, con vistas al próximo sorteo, en el que se preadjudicarán 344 viviendas ubicadas en barrios de siete departamentos.

Según informaron a Tiempo de San Juan desde el IPV, en el marco del operativo iniciado con motivo del sorteo que se realizará el próximo 25 de septiembre, hasta ayer miércoles se habían registrado 473 nuevas inscripciones y 2.121 fichas reempadronadas, alcanzando un total de 2.594 movimientos dentro del sistema. A eso se sumó que, para media mañana de este jueves, ya se habían sumado unos 500 trámites más, lo que contabilizaba más 3.000 asistencias hasta el momento.

image

Estas gestiones se llevaron a cabo tanto en el hall del edificio público de Capital como en operativos especiales realizados en Sarmiento, donde se atendió a 658 personas interesadas, y en San Martín, donde realizaron trámites 117 familias.

De manera similar, este jueves y mañana viernes se llevarán a cabo operativos en la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta.

Cabe recordar que el período para la actualización de datos o incorporación al padrón finalizará mañana, viernes 29 de agosto.

image

Posteriormente, a partir del lunes 1 de septiembre y hasta el 8 de septiembre, se podrá realizar la inscripción y elección de barrio a través de la web oficial del IPV. Para ello, se deberá ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar, hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”. A continuación, los interesados deberán cargar el DNI del titular y de un integrante del grupo familiar, verificar la información y seleccionar el barrio al que desean postularse.

En este contexto, es fundamental que quienes se inscriban tengan domicilio en los departamentos donde se encuentran los barrios a sortear.

Los barrios incluidos son:

Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas

Tierras del Norte – 62 viviendas Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas

(Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas

Los Surcos – 5 viviendas Pocito: El Jagual – 13 viviendas

El Jagual – 13 viviendas Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas

Solares del Sur – 190 viviendas San Martín: Caraballo II – 61 viviendas

Caraballo II – 61 viviendas 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

El resto del cronograma

Una vez realizada la inscripción al sorteo y la elección del barrio, el cronograma continuará de la siguiente manera:

9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios

publicación y consulta de padrones provisorios 12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos

recepción de reclamos 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de padrones

ajustes y correcciones internas de padrones 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones

cierre definitivo de padrones 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos

publicación de padrones definitivos 25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia

Conocé las ubicaciones de los barrios

Con el objetivo de ayudar a los postulantes a tomar una mejor decisión, el IPV compartió códigos QR que permiten conocer la ubicación exacta de los barrios incluidos en el sorteo. A partir del 1 de septiembre, los inscriptos deberán seleccionar un único barrio para participar.

Podrán planificar su elección escaneando los códigos disponibles, que redirigen directamente a Google Maps: