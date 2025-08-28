En la previa al sorteo del IPV, una ola de sanjuaninos copó el Centro Cívico: ya fueron más de 3.000 personas

A las 7:30 de la mañana, cuando el personal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) comenzó a entregar los números para atender al público, todas las sillas de la enorme sala de espera del hall del Centro Cívico estaban ocupadas por personas que aguardaban para realizar sus trámites. La convocatoria reúne a familias que desean inscribirse, reempadronarse o actualizar sus datos personales, con vistas al próximo sorteo, en el que se preadjudicarán 344 viviendas ubicadas en barrios de siete departamentos.
Según informaron a Tiempo de San Juan desde el IPV, en el marco del operativo iniciado con motivo del sorteo que se realizará el próximo 25 de septiembre, hasta ayer miércoles se habían registrado 473 nuevas inscripciones y 2.121 fichas reempadronadas, alcanzando un total de 2.594 movimientos dentro del sistema. A eso se sumó que, para media mañana de este jueves, ya se habían sumado unos 500 trámites más, lo que contabilizaba más 3.000 asistencias hasta el momento.
Estas gestiones se llevaron a cabo tanto en el hall del edificio público de Capital como en operativos especiales realizados en Sarmiento, donde se atendió a 658 personas interesadas, y en San Martín, donde realizaron trámites 117 familias.
De manera similar, este jueves y mañana viernes se llevarán a cabo operativos en la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta.
Cabe recordar que el período para la actualización de datos o incorporación al padrón finalizará mañana, viernes 29 de agosto.
Posteriormente, a partir del lunes 1 de septiembre y hasta el 8 de septiembre, se podrá realizar la inscripción y elección de barrio a través de la web oficial del IPV. Para ello, se deberá ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar, hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”. A continuación, los interesados deberán cargar el DNI del titular y de un integrante del grupo familiar, verificar la información y seleccionar el barrio al que desean postularse.
En este contexto, es fundamental que quienes se inscriban tengan domicilio en los departamentos donde se encuentran los barrios a sortear.
Los barrios incluidos son:
- Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas
- Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas
- Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas
- Pocito: El Jagual – 13 viviendas
- Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas
- San Martín: Caraballo II – 61 viviendas
- 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas
El resto del cronograma
Una vez realizada la inscripción al sorteo y la elección del barrio, el cronograma continuará de la siguiente manera:
- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios
- 12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos
- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de padrones
- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones
- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos
- 25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia
Conocé las ubicaciones de los barrios
Con el objetivo de ayudar a los postulantes a tomar una mejor decisión, el IPV compartió códigos QR que permiten conocer la ubicación exacta de los barrios incluidos en el sorteo. A partir del 1 de septiembre, los inscriptos deberán seleccionar un único barrio para participar.
Podrán planificar su elección escaneando los códigos disponibles, que redirigen directamente a Google Maps:
