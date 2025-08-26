Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

Un vecino de Rawson cayó en una estafa virtual tras confiar en un supuesto “gestor” del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A través de un grupo de WhatsApp, lo convencieron de comprar una carpeta para acceder a una vivienda y terminó perdiendo 600 mil pesos.

La denuncia se hizo el lunes 25 de agosto último. El estafado fue un hombre de nombre Jorge Fernández, quien contó que por medio de un grupo de WhatsApp conoció a un hombre que decía que tenía a la venta carpetas de futuras viviendas del IPV. No trascendió de qué proyecto habitacional hablaban, pero el sujeto le aseguró que la casa estaba garantizaba y que sólo era cuestión de sellar el trato cuanto antes con una cifra de dinero.

Todo esto pasó el fin de semana y el supuesto gestor lo terminó convenciendo para que le pagara para reservarle la carpeta. Fernández cayó en la trampa y realizó dos transferencias por un total de 600 mil pesos, según fuentes policiales. Como suele suceder en este tipo de maniobras, una vez que del otro lado recibieron el dinero, desaparecieron. El sujeto que se presentaba como vendedor lo bloqueó y cerró la cuenta.

Al advertir el engaño, Fernández se presentó este lunes en la Subcomisaría Hipódromo, donde radicó la denuncia. El caso fue derivado al personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que dispuso como primeras medidas. Esto es el aporte de las capturas de las conversaciones, el rastreo de la línea utilizada para consumar la maniobra fraudulenta y pidió los informes bancarios con el fin de determinar a qué cuentas fue a parar el dinero.

Las autoridades recordaron que no existe la venta de carpetas oficiales del IPV a través de particulares y recomendaron a la población extremar las precauciones para evitar ser víctimas de estas estafas virtuales que se multiplican en redes sociales y grupos de mensajería.