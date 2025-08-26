martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Engañado

Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

La víctima fue un hombre que quería acceder a una vivienda y mantuvo conversaciones con una persona que le dijo que tenía carpetas del IPV a la venta. Este sujeto lo convenció para que le transfiriera dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un vecino de Rawson cayó en una estafa virtual tras confiar en un supuesto “gestor” del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A través de un grupo de WhatsApp, lo convencieron de comprar una carpeta para acceder a una vivienda y terminó perdiendo 600 mil pesos.

Lee además
En el IPV hablaron de las avivadas que hay por el sorteo de viviendas.
Atención

El IPV alertó sobre estafas con el sorteo de casas en San Juan
El IPV advirtió que la oferta de venta de casas a través de chequeras y con entrega a fin de año que recorre las redes, es falsa. Imagen ilustrativa.
¡Atención!

"Chequeras": advierten sobre un nuevo tipo de estafa con casas del IPV, cómo cuidarse

La denuncia se hizo el lunes 25 de agosto último. El estafado fue un hombre de nombre Jorge Fernández, quien contó que por medio de un grupo de WhatsApp conoció a un hombre que decía que tenía a la venta carpetas de futuras viviendas del IPV. No trascendió de qué proyecto habitacional hablaban, pero el sujeto le aseguró que la casa estaba garantizaba y que sólo era cuestión de sellar el trato cuanto antes con una cifra de dinero.

Todo esto pasó el fin de semana y el supuesto gestor lo terminó convenciendo para que le pagara para reservarle la carpeta. Fernández cayó en la trampa y realizó dos transferencias por un total de 600 mil pesos, según fuentes policiales. Como suele suceder en este tipo de maniobras, una vez que del otro lado recibieron el dinero, desaparecieron. El sujeto que se presentaba como vendedor lo bloqueó y cerró la cuenta.

Al advertir el engaño, Fernández se presentó este lunes en la Subcomisaría Hipódromo, donde radicó la denuncia. El caso fue derivado al personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que dispuso como primeras medidas. Esto es el aporte de las capturas de las conversaciones, el rastreo de la línea utilizada para consumar la maniobra fraudulenta y pidió los informes bancarios con el fin de determinar a qué cuentas fue a parar el dinero.

Las autoridades recordaron que no existe la venta de carpetas oficiales del IPV a través de particulares y recomendaron a la población extremar las precauciones para evitar ser víctimas de estas estafas virtuales que se multiplican en redes sociales y grupos de mensajería.

Temas
Seguí leyendo

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

A plena luz del día, así robaban cosas de un auto en pleno centro

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday

Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril

Recién salido del penal, intentó robar una bici a punta de cuchillo a un estudiante

Cayó un sujeto cuando intentaba vender una soldadora robada en $3 millones

Por una amenaza de bomba evacuaron al menos 5 escuelas en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

El Willy Wonka sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados
Goloso

El "Willy Wonka" sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados

Te Puede Interesar

Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Futura mina de cobre sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

Por Elizabeth Pérez
Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Legislativas 2025

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Imagen ilustrativa
Engañado

Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

En el centro, la candidata Tejada. 
Elecciones 2025

Una dirigente de Dignidad Ciudadana cruzó a la candidata de LLA en San Juan: "Nunca fue del partido"