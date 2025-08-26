martes 26 de agosto 2025

En Tribunales

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday

La decisión judicial se da luego de que detuvieran a un segundo sospechoso, Ángel Nahuel Flores, quien sería el principal sindicado por la autoría del asesinato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-26 at 6.32.52 PM

El juez Gerardo Fernández Caussi resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre Iván Gamboa, el lavacoches acusado por el asesinato de Mario Alday, el jubilado hallado maniatado en su vivienda de Villa del Carril.

La decisión judicial se tomó a pedido del fiscal Sebastián Gómez, junto con el ayudante fiscal Adrián Elizondo y la fiscalizadora Agostina Pérez, quienes solicitaron sustituir la medida de coerción por una obligación menos gravosa. También la defensora oficial, Cecilia Mut, había pedido la audiencia para revocar la detención.

image

Gamboa fijó domicilio en la vivienda de su madre, en el barrio Victorino Ortega de Rawson, y deberá presentarse dos veces por semana durante un mes en la Subcomisaría Ansilta.

Un nuevo sospechoso: Ángel Nahuel Flores

La liberación de Gamboa se da en el marco de un nuevo rumbo en la investigación, que ahora apunta a Ángel Nahuel Flores, un joven de 28 años con un largo historial delictivo y que había salido del penal de Chimbas hace apenas dos meses.

Flores fue detenido tras un exhaustivo trabajo de análisis de cámaras de seguridad, que lo habrían ubicado en la zona del crimen. Además, las prendas de vestir secuestradas coincidirían con las que llevaba puestas en esos registros.

Temas
