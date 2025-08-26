martes 26 de agosto 2025

Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril

Una prenda de vestir que tenía en su poder fue identificada por las autoridades, que sospechan que era la que llevaba puesta el sujeto que fue visto salir del domicilio de la víctima la madrugada en que fue asesinada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La investigación por el homicidio de Mario Alday, el jubilado que fue asesinado en su casa de Villa del Carril, dio un giro clave en los últimos días con la detención de Ángel Nahuel Flores, un joven de 28 años con antecedentes penales, que se convirtió en el principal sospechoso del crimen.

Según indicaron fuentes allegadas, Flores fue arrestado en plena vía pública en el departamento Angaco, en un operativo coordinado por la Policía mientras se realizaba un allanamiento simultáneo en la casa donde residía junto a su madre. La detención ocurrió de manera sorpresiva y sin resistencia por parte del sospechoso.

Según confirmaron fuentes judiciales, Flores habría sido identificado en las imágenes captadas por cámaras de seguridad que lo muestran ingresando al domicilio de Alday. Este elemento probatorio fue clave para ubicarlo directamente en la escena del crimen y vincularlo al homicidio.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un pulóver que coincidiría con la prenda que vestía el hombre captado por las cámaras. Además, se supo que el detenido reúne características físicas similares a las del sospechoso registrado en los videos: tez trigueña clara y contextura similar. En cambio, el otro imputado en la causa, Iván Armando Gamboa —de 34 años—, presenta un tono de piel más oscuro y otros rasgos que lo distancian de la descripción.

Flores había recuperado la libertad hace apenas dos meses, tras cumplir condena en el Penal de Chimbas. No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a un caso de gran repercusión: en 2014 fue acusado por el crimen a golpes del bebé Yutiel Castro, ocurrido también en Villa del Carril, el mismo barrio donde vivía Alday. Por ese hecho, había ocupado junto a la madre del niño una panadería de la zona, en condición de usurpación.

Tanto Flores como Gamboa, el otro detenido, eran conocidos por frecuentar la zona Roja del centro capitalino. Sin embargo, con la captura del primero, los investigadores ahora consideran que podría tratarse del autor material del crimen. Aún se intenta establecer si actuó solo o con ayuda.

La fiscalía sospecha que el móvil del asesinato fue económico: Alday tenía una cuenta bancaria con aproximadamente 9 millones de pesos, una camioneta Eco Sport, otro vehículo y se manejaba habitualmente con dinero en efectivo. Se presume que el atacante pudo haberse llevado una suma considerable durante el hecho.

