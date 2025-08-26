A plena luz del día, así robaban cosas de un auto en pleno centro

Un hecho de inseguridad quedó registrado en la cámara del teléfono de un vecino que vio cómo se robaban las mochilas de un auto estacionado.

El episodio ocurrió en pleno centro, más precisamente en calle 9 de Julio, antes de Sarmiento. Ahí un Sandero color blanco que estaba estacionado fue la víctima perfecta para un delincuente que abrió la puerta trasera y sacó dos bolsos. Muy tranquilamente y a pesar de ser las 4 de la tarde, el caco guardó todo en una bolsa y escapó en su bicicleta.

Las imágenes quedaron registradas en la cámara del celular de un vecino que, indignado, se asomó al balcón y filmó toda la escena. Lo más curioso es que todo ocurrió a la vuelta de la Central de Policía. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960477552616603906&partner=&hide_thread=false Así se robaban mochilas de un auto estacionado en pleno centro. pic.twitter.com/aH5ImFLxUc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 26, 2025

