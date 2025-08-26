San Juan arrancará el miércoles con frío, pero se despide del invierno con una jornada primaveral

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

Atención Por obras, reducen la calzada en una zona de la Avenida de Circunvalación

La mañana se presentará fría, con temperaturas que descienden hasta los 8°C alrededor de las 7a.m., mientras que el cielo despejado deja ver el sol desde temprano.

Con el avance del día, el termómetro escalará hasta alcanzar los 26°C alrededor de las 5p.m., brindando una tarde inusualmente templada y primaveral para esta época del año.

La jornada se desarrollará prácticamente sin variaciones, con cielos despejados manteniéndose incluso entrada la noche, cuando la temperatura aún rondará los 17°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o de un paseo por la ciudad sin resguardos extremos.