San Juan arrancará el miércoles con frío, pero se despide del invierno con una jornada primaveral

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este miércoles 27 de agosto una máxima cercana a los 26°C, con mañanas heladas y sol radiante durante la tarde: un cambio casi de estación en una sola jornada.
El miércoles San Juan promete una transición notable entre extremos térmicos, según informa el Servicio Meteorológico Nacional.
La mañana se presentará fría, con temperaturas que descienden hasta los 8°C alrededor de las 7a.m., mientras que el cielo despejado deja ver el sol desde temprano.
Con el avance del día, el termómetro escalará hasta alcanzar los 26°C alrededor de las 5p.m., brindando una tarde inusualmente templada y primaveral para esta época del año.
La jornada se desarrollará prácticamente sin variaciones, con cielos despejados manteniéndose incluso entrada la noche, cuando la temperatura aún rondará los 17°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o de un paseo por la ciudad sin resguardos extremos.