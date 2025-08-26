martes 26 de agosto 2025

Este martes

El Gobierno mejoró la oferta salarial a los docentes y los gremios la analizarán

El Gobierno provincial ofreció aumentos en el valor índice, en el ítem Nueva Conectividad San Juan y en el nomenclador docente. Los gremios someterán a análisis la propuesta y se volverán a reunir el viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la Ciudad de San Juan, el 26 de agosto de 2025, se realizó una nueva reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes en la sede del Ministerio de Educación.

Por parte del Gobierno participaron la ministra de Educación Silvia Fuentes, la secretaria de Educación Mariela Lueje, el ministro de Economía Roberto Gutiérrez, la secretaria de Hacienda y Finanzas Mariela Mingorance, el secretario General de la Gobernación Emilio Achem y asesores del área.

En representación de los trabajadores asistieron referentes de UDAP, UDA y AMET, entre ellos la secretaria general de UDAP Patricia Quiroga, la secretaria general de UDA Karina Navarro y el secretario general de AMET Francisco Campos.

La oferta consistió en:

  • Incrementar el valor índice en septiembre, octubre y noviembre de 2025, aplicando la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por INDEC del mes anterior.

  • Aumentar un 15% el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre.

  • Incrementar en 4 puntos el nomenclador docente en septiembre, octubre y noviembre.

En este marco, los gremios expresaron que la propuesta contempla parcialmente las peticiones realizadas, como el pago de expedientes atrasados, la titularización docente, reclamos vinculados al funcionamiento de la obra social provincial y la definición de una fecha para la paritaria pedagógica. También plantearon la necesidad de una mejora para los meses de agosto y septiembre.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para el 29 de agosto a las 14 horas.

