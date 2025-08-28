Las tres fotos de alto impacto de la dirigencia orreguista en los departamentos eje de la campaña

El orreguismo dio el puntapié inicial de la campaña con una serie de reuniones con la plana mayor de la dirigencia en tres departamentos administrados por el peronismo. Es un primer acercamiento para conocer a los nuevos aliados y sus potencialidades de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Los jefes de campaña, los intendentes de Santa Lucía y de Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, conectaron con los funcionarios y concejales de los distritos opositores. Siempre con un asado para amenizar. El lunes visitaron Rawson y contaron con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, cabeza de lista del frente Por San Juan.

image En Rawson.

En Rawson, la tropa dirigencial hizo foco en la territorialidad, principalmente de la directora de Defensa al Consumidor, la excandidata a intendenta Fabiana Carrizo. Fue la primera actividad conjunta con el Partido Bloquista. Participó el secretario de Acción Política, Andrés Chanampa. También estuvo la diputada nacional María de los Ángeles Moreno, que ocupa el último lugar en la lista.

El martes, la dupla orreguista concurrió a Chimbas. Participaron unos 50 dirigentes. Hubo organizaciones sociales e incluso se rumoreó el desembarco de la giojista Daiana Luna. Naturalmente, la novedad es la sociedad entre viejos rivales. Chanampa, quien supo ser candidato del entonces gobernador Sergio Uñac, se sumó al equipo de Carlos Mañé, Ricardo Buteler y Mauricio Camacho.

El miércoles, Kanki y Miodowsky pasaron por Pocito y presentaron en sociedad a la nueva incorporación: el concejal peronista Oscar Arévalo. También existe la chance de sumar al excandidato a intendente, Daniel Salvadó, con su concejal, Cristina Orellano. De concretarse el pase de la edil, el cacique justicialista Fabián Aballay, tendría una situación delicada en el Deliberante porque pasaría a tener minoría.

En Pocito estuvo la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional en segundo término, Laura Palma. La mujer fue concejal del departamento y tiene una proyección para el 2027. Otro que estuvo fue el presidente del bloquismo, el diputado provincial Luis Rueda, también pocitano y con expectativa para la intendencia.

image En Pocito.

Este jueves, en tanto, al cierre de esta edición, estaba realizándose un encuentro de similares características, pero ampliado a la militancia, en Rivadavia. En el distrito oficialismo, Martín y Miodowsky tomaron el timón. Finalmente, el viernes, de acuerdo a la agenda, estarán en Caucete, un departamento que supo ser bastión justicialista, pero que está en duda, pese a que la candidata del peronismo es la intendenta Romina Rosas.

image En Rivadavia.

Para el comando de campaña del equipo de Marcelo Orrego, la estrategia es aumentar considerablemente la presencia en el eje Chimbas-Rawson-Pocito. Justamente, los tres departamentos con fuerte ligazón peronista. Chimbas tiene un representante en la lista de Fuerza San Juan, el dos veces intendente Fabián Gramajo.