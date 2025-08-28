jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Puntapié inicial

Las tres fotos de alto impacto de la dirigencia orreguista en los departamentos eje de la campaña

Los intendentes Juan José Orrego y Sergio Miodowsky tuvieron encuentros con la plana mayor de la oposición en tres distritos administrados por el peronismo.

Por Fernando Ortiz
En Chimbas.

En Chimbas.

El orreguismo dio el puntapié inicial de la campaña con una serie de reuniones con la plana mayor de la dirigencia en tres departamentos administrados por el peronismo. Es un primer acercamiento para conocer a los nuevos aliados y sus potencialidades de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Lee además
con la vuelta de unac al pj, el peronismo lanzo sus candidatos sin mencionar a cristina
Campaña

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina
milei se hizo un tiempo para castigar a riquelme: creo que lo eligio...
Cruce

Milei se hizo un tiempo para castigar a Riquelme: "Creo que lo eligió...

Los jefes de campaña, los intendentes de Santa Lucía y de Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, conectaron con los funcionarios y concejales de los distritos opositores. Siempre con un asado para amenizar. El lunes visitaron Rawson y contaron con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, cabeza de lista del frente Por San Juan.

image
En Rawson.

En Rawson.

En Rawson, la tropa dirigencial hizo foco en la territorialidad, principalmente de la directora de Defensa al Consumidor, la excandidata a intendenta Fabiana Carrizo. Fue la primera actividad conjunta con el Partido Bloquista. Participó el secretario de Acción Política, Andrés Chanampa. También estuvo la diputada nacional María de los Ángeles Moreno, que ocupa el último lugar en la lista.

El martes, la dupla orreguista concurrió a Chimbas. Participaron unos 50 dirigentes. Hubo organizaciones sociales e incluso se rumoreó el desembarco de la giojista Daiana Luna. Naturalmente, la novedad es la sociedad entre viejos rivales. Chanampa, quien supo ser candidato del entonces gobernador Sergio Uñac, se sumó al equipo de Carlos Mañé, Ricardo Buteler y Mauricio Camacho.

El miércoles, Kanki y Miodowsky pasaron por Pocito y presentaron en sociedad a la nueva incorporación: el concejal peronista Oscar Arévalo. También existe la chance de sumar al excandidato a intendente, Daniel Salvadó, con su concejal, Cristina Orellano. De concretarse el pase de la edil, el cacique justicialista Fabián Aballay, tendría una situación delicada en el Deliberante porque pasaría a tener minoría.

En Pocito estuvo la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional en segundo término, Laura Palma. La mujer fue concejal del departamento y tiene una proyección para el 2027. Otro que estuvo fue el presidente del bloquismo, el diputado provincial Luis Rueda, también pocitano y con expectativa para la intendencia.

image
En Pocito.

En Pocito.

Este jueves, en tanto, al cierre de esta edición, estaba realizándose un encuentro de similares características, pero ampliado a la militancia, en Rivadavia. En el distrito oficialismo, Martín y Miodowsky tomaron el timón. Finalmente, el viernes, de acuerdo a la agenda, estarán en Caucete, un departamento que supo ser bastión justicialista, pero que está en duda, pese a que la candidata del peronismo es la intendenta Romina Rosas.

image
En Rivadavia.

En Rivadavia.

Para el comando de campaña del equipo de Marcelo Orrego, la estrategia es aumentar considerablemente la presencia en el eje Chimbas-Rawson-Pocito. Justamente, los tres departamentos con fuerte ligazón peronista. Chimbas tiene un representante en la lista de Fuerza San Juan, el dos veces intendente Fabián Gramajo.

Seguí leyendo

Adorni desmintió que la TV Pública no transmita el Mundial 2026

Karina Milei debió ser evacuada durante una caminata de cierre de campaña en Corrientes: hubo detenidos

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy

El gobierno presentó una denuncia penal por los incidentes con la caravana presidencial

Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

Spagnuolo podría declarar como "arrepentido" y dice que teme por su vida

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40

El Hospital Marcial Quiroga estrena un moderno equipamiento para cirugías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Spagnuolo, flanqueado por Javier y Karina Milei
Presuntas coimas

Spagnuolo podría declarar como "arrepentido" y dice que teme por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas
Historia

Sigue la dura lucha de Josecito, el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está en silla de ruedas

Te Puede Interesar

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina
Campaña

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina

En Chimbas.
Puntapié inicial

Las tres fotos de alto impacto de la dirigencia orreguista en los departamentos eje de la campaña

Un peluquero solidario que transforma vidas: Maxi Zacarías lleva su magia a la comunidad huarpe para el Día del Niño
Historias

Un peluquero solidario que transforma vidas: Maxi Zacarías lleva su magia a la comunidad huarpe para el Día del Niño

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy
En busca del Fiscal General

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy