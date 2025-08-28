jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En campaña

El gobierno presentó una denuncia penal por los incidentes con la caravana presidencial

El gobierno nacional sumó una serie de graves delitos a la denuncia penal que realizó por enfrentamientos entre miembros de la caravana libertaria y opositores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por el presidente Javier Milei ayer en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Lee además
el gordo dan aseguro que quisieron matar a javier milei
Grave

El Gordo Dan aseguró que quisieron matar a Javier Milei
quienes son los dos detenidos por la agresion a milei en lomas de zamora
Buenos Aires

Quiénes son los dos detenidos por la agresión a Milei en Lomas de Zamora

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley".

Seguí leyendo

El mensaje de Milei a su Gabinete, tras los incidentes en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"

Milei tildó de "operación" a los audios de las presuntas coimas y habló de los piedrazos: "Gracias kukas, no me van a asustar"

Identificaron a los 3 demorados por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Karina Milei debió ser evacuada durante una caminata de cierre de campaña en Corrientes: Hubo detenidos

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy

Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

Spagnuolo podría declarar como "arrepentido" y dice que teme por su vida

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ipv: avanzan con la entrega de 930 lotes urbanizados para clase media en san juan
Escenario

IPV: avanzan con la entrega de 930 lotes urbanizados para clase media en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

San Martín visitará a River.  video
¿Se repetirá?

A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Por Giulia Lux
Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy
En busca del Fiscal General

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 
Paritarias

UDAP rechazó la oferta salarial y las negociaciones continúan este viernes

El 30 de junio de 2017, Alejandro Ripani inauguró junto a Sergio Uñac la fábrica bajo la firma Tía Maruca.
Alivio en Albardón

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio