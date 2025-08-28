Se lanza la convocatoria para "Emprendedora del Sol 2025": cómo hay que anotarse y los requisitos

San Juan vuelve a ponerse en marcha para celebrar el talento femenino. La Fiesta Nacional del Sol anunció la apertura de la convocatoria para “Emprendedora del Sol 2025”, un certamen que recorre los 19 departamentos en busca de mujeres capaces de convertir sus sueños en proyectos y sus proyectos en oportunidades de futuro.

Con foco en las raíces

El concurso tiene como objetivo destacar la creatividad, la innovación y el aporte al desarrollo económico y social de la provincia. Como en la edición anterior, se elegirán representantes en cada municipio, y un jurado conformado por referentes del mundo productivo definirá quién se llevará el premio mayor a nivel provincial.

Premios y oportunidades

Las participantes tendrán acceso a aportes no reembolsables (ANR) para impulsar sus proyectos: $2.000.000 para el primer puesto y $1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio, y $7.000.000 para la ganadora provincial. Además, las finalistas recibirán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para fortalecer sus ideas de negocio y sus habilidades personales y empresariales.

Quiénes pueden participar

El certamen está dirigido a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores industrial, minero, comercial, de servicios o tecnológico, tanto en áreas urbanas como rurales.

Cómo inscribirse

Las interesadas pueden anotarse a través de la web de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) en el botón especial de “Emprendedora del Sol” o directamente en sus municipalidades.

Cronograma 2025

-28 de agosto: Inicio de inscripciones en municipalidades y formulario online.

-10 de septiembre: Cierre de inscripciones.

-11 al 30 de septiembre: Evaluación municipal de proyectos.

-1 de octubre: Anuncio de los ganadores por municipio (1° y 2° puesto).

Durante octubre: Difusión, capacitación y mentorías.

-1 al 15 de noviembre: Actividades provinciales de visibilización y formación.

-17, 18 y 19 de noviembre: Evaluación de proyectos por el jurado provincial.

-22 de noviembre: Premiación de la “Emprendedora del Sol 2025”.