jueves 28 de agosto 2025

Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

“La máxima celebración será un homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial”, anunciaron desde el Ministerio de Turismo. Cuáles serán sus principales propuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

"San Juan, mi tierra querida", la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

image

Este jueves, las autoridades del Gobierno develaron uno de los detalles más importante de la Fiesta Nacional del Sol 2025, su temática. Según indicaron, esta vez será: “San Juan, mi tierra querida”, con el objetivo de homenajear la historia, cultura e identidad provincial. Cabe recordar que, el año pasado, el tema central había sido "Somos energía".

La celebración que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre, se vivirá por segundo año consecutivo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

La propuesta incluirá una feria federal con stands de los 19 municipios, tres escenarios musicales (Peña Folclórica, Energético y Clásico), un espacio Joven, Espacio Infantil y una variada agenda de actividades.

El espectáculo central, que se presentará cada noche a las 21hs en el Velódromo, combinará música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena. La melodía de la célebre canción "Ay San Juan " de Hilda Rufino será el leit motiv de la promoción de la FNS, un verdadero himno sanjuanino, que todos guardamos en la memoria.

Em tanto que, tal como sucedió en la edición pasada, el Estadio del Bicentenario recibirá grandes shows de artistas locales y nacionales.

Este año el FNS Forum 2025 trae también conferencias inspiracionales, rondas de negocios y un Summit con especialistas de alto nivel.

En esta edición también se realizará la elección de la Emprendedora del Sol 2025, que premiará y capacitará a mujeres líderes de proyectos productivos en toda la provincia.

"Tras el éxito de 2024, la Fiesta Nacional del Sol redobla su apuesta con más propuestas, espacios y oportunidades para celebrar el orgullo sanjuanino", destacaron las autoridades. Y recordaron, "a partir de hoy se encuentran abiertas las convocatorias para participar en la FNS 2025 como sponsors, músicos, gastronómicos y Emprendedora del Sol".

Para más información sobre la FNS 2025 ingresar a www.fiestanacionaldelsol.com

