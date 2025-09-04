jueves 4 de septiembre 2025

En Casa de Gobierno

El gobernador Orrego recibió a la jueza Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se trata de Verónica Gómez quien se reunió con el primer mandatario en Casa de Gobierno. Es la primera vez que un magistrado en ejercicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visita San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la jornada de este jueves, en dependencias de Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego recibió los saludos protocolares de la Jueza Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Dra. Verónica Gómez, quien llegó a la provincia, para dar una disertación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acompañaron en la reunión el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; presidenta de la Corte, Adriana García Nieto; ministros de la Corte, Daniel Olivares Yapur; Juan José Victoria y Marcelo Lima.

Cabe destacar que es la primera vez que un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visita San Juan, en pleno ejercicio.

Luego del encuentro con Orrego, la jueza dijo: “Con el gobernador conversamos sobre la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana en temas como la emergencia climática, el derecho al cuidado y la importancia de la salud mental, así como la próxima opinión sobre la relación entre derechos humanos y democracia, un tema actual y de gran interés en toda América Latina”.

Agregó además que “fui invitada por la Corte Suprema de San Juan y, además de participar en encuentros académicos sobre justicia penal juvenil, tuve el honor de dialogar con el gobernador y los jueces de la Corte provincial. Para mí fue un gran reconocimiento estar aquí, en el marco de ese intercambio jurisdiccional que fortalece la legitimidad de la justicia y del derecho internacional”.

Verónica Gómez es una jurista argentina con amplia experiencia en las áreas profesionales y académicas vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos.

Se ha desempeñado como Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (1998- 2009) y como asesora del Estado argentino en sus iniciativas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2010-2012).

Desde 2011 es profesora de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y se desempeña como directora de Educación de su Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP-UNSAM).

En 2019 fue elegida presidenta del Global Campus of Human Rights, una reconocida asociación universitaria con sede en Italia y programas regionales en Europa, los Balcanes, África, el Cáucaso, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y el mundo Árabe, dedicada a la enseñanza de los derechos humanos y la promoción de la democracia al nivel local, regional y global.

