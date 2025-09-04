jueves 4 de septiembre 2025

Llamado

Convocan a un nuevo grupo a anotarse para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El Ministerio de Gobierno hizo el llamado a participar en la nueva edición, que se hará del 20 al 22 de noviembre bajo la temática “San Juan, mi tierra querida”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Convocan a las ONG a participar en la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Cabe recordar que, la nueva edición de la Fiesta se desarrollará bajo la temática “San Juan, mi tierra querida”, se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre, por segundo año consecutivo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

En ese contexto, desde el Ministerio de Gobierno indicaron este jueves que: “Con el objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad y promover el bienestar dentro de nuestra comunidad, el Ministerio de Gobierno informa que ya está abierta la convocatoria para que las ONG de San Juan formen parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025”.

Las instituciones interesadas podrán inscribirse a través de un enclace al que se accede haciendo click aquí, seleccionando la opción INSTITUCIONES/ONG.

La fecha límite para completar el registro será hasta el 10 de septiembre.

“Con esta iniciativa se busca visibilizar el impacto positivo de las organizaciones en la sociedad, generar espacios de encuentro e intercambio y fomentar una cultura de participación solidaria y responsable que refleje los valores de la comunidad sanjuanina”, aseguraron desde el organismo.

