Capital y una gran apuesta que se nota: se completó la modernización del alumbrado público 100% led

En compañía del gobernador Marcelo Orrego, la intendente de Capital, Susana Laciar, inauguró el último sector que se había intervenido para la modernización del alumbrado público. Ahora, el departamento cuenta con una cobertura 100% led.

image

Este viernes se realizó la puesta en funcionamiento del último sector intervenido en el plan de modernización del alumbrado público, y de esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan finalizó la modernización total del alumbrado. De esta manera, el compromiso asumido en pos de mejorar la iluminación de las calles capitalinas y con ello la seguridad de sus ciudadanos finalizó satisfactoriamente.

El hito se alcanzó con la instalación de las últimas unidades en el Barrio Mutual Banco San Juan I, completando un ambicioso plan de modernización que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

image

Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Ciudad y el Gobierno provincial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, y con fondos provenientes del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), lo que llevó a que se colocaran alrededor de 3.400 nuevas luminarias entre 2024 y lo que va de 2025, transformando por completo la iluminación urbana.

En detalle, la distribución fue:

  • Centro: 295 luminarias
  • Concepción: 242 luminarias
  • Desamparados: 477 luminarias
  • Trinidad: 49 luminarias

Total 2024: 1.063 luminarias de calle

  • Desamparados: 984 unidades
  • Centro: 162 unidades
  • Trinidad: 584 unidades
  • Concepción: 595 unidades

Total 2025: 2.325 luminarias de calle

image

Asimismo, es importante aclarar que las luces “amarillas” que aún pueden observarse en la Ciudad, corresponden a espacios privados de consorcios. Aunque no se trata de barrios cerrados, estos cuentan con áreas comunes bajo la administración de los consorcistas, como ocurre en San Martín, Sarassa o Manantial. Para mejorar la seguridad y el alumbrado en estos lugares, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó convenios que permiten ingresar y trabajar en ellos. A cambio, los consorcios abren sus instalaciones a actividades institucionales dentro del programa de gestión de cercanía. Por ello, se invita a todos los consorcios a sumarse a esta propuesta de colaboración mutua, pensada para el bienestar de los vecinos.

El recambio del sistema de alumbrado tradicional por tecnología led representa múltiples beneficios:

  • Mejor iluminación de calles, plazas y espacios públicos.
  • Mayor durabilidad de los artefactos, reduciendo la necesidad de mantenimiento.
  • Menor consumo energético, lo que implica un uso más eficiente de los recursos públicos.
  • Más seguridad para vecinos, peatones, ciclistas y automovilistas, gracias a una visibilidad óptima durante la noche. Además, los espacios públicos bien iluminados reducen la posibilidad de comportamientos delictivos.

Este importante avance posiciona a la Ciudad de San Juan como una capital moderna, sostenible y comprometida con el bienestar de sus habitantes. El compromiso de la gestión municipal, en articulación con la provincia, continúa consolidando una Ciudad más segura, eficiente y preparada para los desafíos que vienen.

