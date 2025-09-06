Un informe privado arrojó cuánto pretenden ganar los argentinos por trabajar: más de $2.5 millones, el monto más alto

Desde hace tiempo analistas en economía y especialistas financieros señalan el atraso salarial que hay en algunos segmentos laborales. Si bien desde Gobierno nacional se establece un Salario Mínimo Vital y Móvil que para septiembre es de $322.200, los profesionales argentinos piden mucho más a la hora de buscar trabajo.

Así lo evidenció un informe del sitio Bumeran , donde reflejaron cuánto pretende ganar promedio un profesional argentino por prestar servicios, con datos actualizados correspondientes a septiembre de este año. Si bien el monto final varía por rubro, la mayoría aspira a sueldos que superen el millón de pesos. Lamentablemente, no en todos los casos se termina trabajando por el monto deseado.

Conforme al ranking armado por el sitio web, a la cabeza se encuentra Gerencia y Dirección General, donde se aspira a sueldos que alcancen los $2.600.000. En el otro extremo se encuentran los sectores vinculados a la gastronomía y el turismo, donde se pretenden pagos que se encuentren sobre los $850.000.

El sueldo pretendido refleja la necesidad de los trabajadores argentinos de lograr un mayor ingreso para mejorar el costo de vida, pudiendo cubrir las necesidades básicas mensuales y lograr un margen que permita el ahorro o el disfrute de algunas actividades sin ver resentido el bolsillo.

