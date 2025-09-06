Un informe privado arrojó cuánto pretenden ganar los argentinos por trabajar: más de $2.5 millones, el monto más alto

Desde hace tiempo analistas en economía y especialistas financieros señalan el atraso salarial que hay en algunos segmentos laborales. Si bien desde Gobierno nacional se establece un Salario Mínimo Vital y Móvil que para septiembre es de $322.200, los profesionales argentinos piden mucho más a la hora de buscar trabajo.
Así lo evidenció un informe del sitio Bumeran, donde reflejaron cuánto pretende ganar promedio un profesional argentino por prestar servicios, con datos actualizados correspondientes a septiembre de este año. Si bien el monto final varía por rubro, la mayoría aspira a sueldos que superen el millón de pesos. Lamentablemente, no en todos los casos se termina trabajando por el monto deseado.
Conforme al ranking armado por el sitio web, a la cabeza se encuentra Gerencia y Dirección General, donde se aspira a sueldos que alcancen los $2.600.000. En el otro extremo se encuentran los sectores vinculados a la gastronomía y el turismo, donde se pretenden pagos que se encuentren sobre los $850.000.
El sueldo pretendido refleja la necesidad de los trabajadores argentinos de lograr un mayor ingreso para mejorar el costo de vida, pudiendo cubrir las necesidades básicas mensuales y lograr un margen que permita el ahorro o el disfrute de algunas actividades sin ver resentido el bolsillo.
A continuación, el ranking completo de las pretensiones salariales según Bumeran
- Gerencia y Dirección General - $2.656.894
- Minería, Petróleo y Gas - $1.925.798
- Ingenierías - $1.586.004
- Recursos Humanos y Capacitación - $1.587.419
- Ingeniería Civil y Construcción - $1.567.827
- Naviero, Marítimo, Portuario - $1.549.374
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones - $1.514.126
- Marketing y Publicidad - $1.481.170
- Aduana y Comercio Exterior - $1.436.896
- Comercial, Ventas y Negocios - $1.343.494
- Seguros - $1.372.030
- Producción y Manufactura - $1.361.731
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas - $1.303.683
- Administración, Contabilidad y Finanzas - $1.662.347
- Diseño - $1.108.576
- Educación, Docencia e Investigación - $1.156.628
- Salud, Medicina y Farmacia - $1.155.727
- Legales - $1.149.963
- Departamento Técnico - $1.102.791
- Enfermería - $1.101.719
- Sociología / Trabajo Social - $1.175.634
- Abastecimiento y Logística - $1.220.734
- Oficios y Otros - $961.152
- Secretarías y Recepción - $932.620
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing - $850.430
- Gastronomía y Turismo - $847.103