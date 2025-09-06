sábado 6 de septiembre 2025

Mercado laboral

Un informe privado arrojó cuánto pretenden ganar los argentinos por trabajar: más de $2.5 millones, el monto más alto

Un informe detalló cuánto piden los profesionales argentinos a la hora de aspirar a un trabajo. Sueldos que superan el millón, en la mayoría de los rubros.

Por Mariela Pérez
image

Desde hace tiempo analistas en economía y especialistas financieros señalan el atraso salarial que hay en algunos segmentos laborales. Si bien desde Gobierno nacional se establece un Salario Mínimo Vital y Móvil que para septiembre es de $322.200, los profesionales argentinos piden mucho más a la hora de buscar trabajo.

Así lo evidenció un informe del sitio Bumeran, donde reflejaron cuánto pretende ganar promedio un profesional argentino por prestar servicios, con datos actualizados correspondientes a septiembre de este año. Si bien el monto final varía por rubro, la mayoría aspira a sueldos que superen el millón de pesos. Lamentablemente, no en todos los casos se termina trabajando por el monto deseado.

Conforme al ranking armado por el sitio web, a la cabeza se encuentra Gerencia y Dirección General, donde se aspira a sueldos que alcancen los $2.600.000. En el otro extremo se encuentran los sectores vinculados a la gastronomía y el turismo, donde se pretenden pagos que se encuentren sobre los $850.000.

El sueldo pretendido refleja la necesidad de los trabajadores argentinos de lograr un mayor ingreso para mejorar el costo de vida, pudiendo cubrir las necesidades básicas mensuales y lograr un margen que permita el ahorro o el disfrute de algunas actividades sin ver resentido el bolsillo.

A continuación, el ranking completo de las pretensiones salariales según Bumeran

  1. Gerencia y Dirección General - $2.656.894
  2. Minería, Petróleo y Gas - $1.925.798
  3. Ingenierías - $1.586.004
  4. Recursos Humanos y Capacitación - $1.587.419
  5. Ingeniería Civil y Construcción - $1.567.827
  6. Naviero, Marítimo, Portuario - $1.549.374
  7. Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones - $1.514.126
  8. Marketing y Publicidad - $1.481.170
  9. Aduana y Comercio Exterior - $1.436.896
  10. Comercial, Ventas y Negocios - $1.343.494
  11. Seguros - $1.372.030
  12. Producción y Manufactura - $1.361.731
  13. Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas - $1.303.683
  14. Administración, Contabilidad y Finanzas - $1.662.347
  15. Diseño - $1.108.576
  16. Educación, Docencia e Investigación - $1.156.628
  17. Salud, Medicina y Farmacia - $1.155.727
  18. Legales - $1.149.963
  19. Departamento Técnico - $1.102.791
  20. Enfermería - $1.101.719
  21. Sociología / Trabajo Social - $1.175.634
  22. Abastecimiento y Logística - $1.220.734
  23. Oficios y Otros - $961.152
  24. Secretarías y Recepción - $932.620
  25. Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing - $850.430
  26. Gastronomía y Turismo - $847.103
