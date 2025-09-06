El ida y vuelta de Ángela Torres y Rusherking no para: qué se dijeron ahora

En el último tiempo Ángela Torres y Rusherking confirmaron que ya no están más de pareja . Tras esta decisión, ambos empezaron a contar de sus intimidades. La primera en hablar fue Ángela Torres y después le respondió el trapero. Tras el ida y vuelta de esta pareja, la actriz volvió a atacar al cantante y contando más intimidades.

Cuando Ángela Torres contó que "vivía fingiendo que era millonaria" como Rusherking , que “hacía los mismos gastos”, pero que se separó y quedó “seca”, el rapero salió a cruzarla en X acusándola de pasearse por los medios ventilando intimidades, y ahora la hija de Gloria Carrá volvió a la carga.

“Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja así que no es mi mundo”, se despachó contra Thomas Nicolás Tobar.

Ahí marcó la cancha: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra”.

No me molesta que hable, lo que él sienta lo respeto, no guardo rencores ni remordimientos. Le deseo lo mejor”, enfatizó un tanto sarcástica.

“Habría que preguntarle a él si guarda rencor...”, cerró sugestiva.