Se acabó el amor: Ángela Torres ya no es más pareja de Rusherking

Talento nuestro 'System of a down' suena de manera magistral con impronta sanjuanina

La cantante también se encargó de aclarar rumores sobre supuestos terceros en discordia, un tema que suele surgir en este tipo de rupturas mediáticas:

“No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”, agregó la artista.

Por qué se separaron Ángela Torres y Rusherking

Según contó Ángel de Brito, la pareja venía enfrentando varias discusiones y diferencias irreconciliables.

“Discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año ya se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora caput”, explicó el periodista.

Además, detalló que la separación fue reciente, de apenas una semana atrás, y que no hubo infidelidades ni escándalos de por medio, solo una decisión mutua en medio de constantes altibajos.

image.png

Una ruptura sin escándalos, pero con señales previas

Días antes del anuncio, Ángela publicó un misterioso video en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situación sentimental. Allí se la ve bailando con un tema de Lali Espósito de fondo, que decía:

“Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”.

Si bien fue sutil, para sus seguidores el mensaje fue claro: algo no estaba funcionando en la pareja.

De la admiración mutua a la despedida

A lo largo del último año, Ángela y Rusherking habían mostrado su relación de manera abierta en redes sociales. En uno de los momentos más virales, ella le dedicó un tierno mensaje por su cumpleaños, mientras disfrutaban juntos de un paseo por Europa:

“Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, escribió en el pie de un video navegando por el Sena.

Incluso él, en declaraciones a Infobae, había expresado profunda admiración por su entonces pareja:

“Es súper especial y tenemos una relación muy linda. Me ayudó mucho a crecer en varios aspectos... La admiro mucho y la amo mucho”.