miércoles 28 de enero 2026

Conflicto

Los gremios "duros" de la CGT debaten acciones contra la reforma laboral

Los gremios más combativos de la CGT se reunieron en la UOM de Abel Furlán para coordinar acciones conjuntas en la pelea contra la reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Javier Milei.

En un clima de creciente tensión gremial, el grupo de los 25 sindicatos más combativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne hoy en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir acciones directas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El encuentro, que tiene lugar en la calle Alsina de la Ciudad de Buenos Aires, busca consolidar un plan de lucha ante el inicio del tratamiento de la ley en el Congreso, previsto para el 2 de febrero.

Un frente de "unidad y alerta"

La convocatoria, encabezada por el Secretario General de la UOM, Abel Furlán, nuclea a gremios de sectores estratégicos como la industria, el transporte y los servicios, incluyendo a trabajadores viales, de Luz y Fuerza, aceiteros, pilotos, mineros y aeronáuticos, entre otros. Este sector ya se había reunido la semana pasada, declarándose en "estado de alerta y unidad" frente a las medidas de Javier Milei.

El objetivo primordial de esta jornada es coordinar medidas de fuerza, entre las que se destaca la posibilidad de sumarse al paro y las movilizaciones ya previstos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros gremios aliados. Según fuentes sindicales, la intención de ATE es sumar a estos sectores de la CGT a sus propias medidas de fuerza estatales.

Internas en la central obrera

Este movimiento de los sectores "más duros" ha generado malestar en la cúpula de la CGT, integrada por el triunvirato de Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. La conducción oficial considera que la estrategia de Furlán es "inconsulta e inorgánica", distanciándose de la postura "más moderada" que la central ha mantenido mediante diálogos informales con legisladores y gobernadores.

A pesar de estas diferencias, los asistentes a la reunión han aclarado que no pretenden fracturar la central obrera. No obstante, exigen una postura más firme, fundamentando que la reforma laboral propuesta "no generará empleo" y advirtiendo sobre la posibilidad de un paro general en todo el país cuando comience el debate del proyecto de "modernización laboral".

El rol clave de Abel Furlán

La figura de Abel Furlán ha cobrado relevancia dentro del armado sindical debido a su capacidad de movilización. Junto a Horacio Otero, coordinador de la Secretaría del Interior de la CGT, Furlán logró normalizar 80 regionales sindicales el año pasado, lo que le otorga un peso significativo para traccionar a las provincias en las acciones que se decidan en este nuevo plan de lucha.

Con el tratamiento legislativo a la vuelta de la esquina, estos gremios buscan marcar la cancha y asegurar que el conflicto en las calles sea la respuesta principal ante los cambios normativos que afectan al sector del trabajo.

