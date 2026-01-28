¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Sin dudas las finanzas personales están comprometidas en muchas familias argentinas. Es la lectura que se puede hacer del informe emitido hace unos días por el BCRA que anunció que la morosidad en los créditos personales marcó un récord histórico del 11 %, el nivel más alto en 15 años. Esto sin contar los saldos de las tarjetas de crédito que prácticamente se ha duplicado (ni hablar del incremento de las tasas de interés que aplican), mientras que los préstamos personales se cuadruplicaron en términos reales. ¿Cómo administrar las finanzas familiares en este contexto?, ¿Qué se puede hacer para salir del pozo con los recursos que ingresan a cada hogar? Mariano Cáceres, economista sanjuanino, Mg. en Finanzas y en Economía Aplicada, responde a estas y a otras preguntas, no sin antes recordar que “hay gente que le gusta más o menos el tema de las finanzas personales, pero la realidad es que es una carga para todos, por lo tanto hay sentarse y estudiar el paso a paso”.

Lo primero que uno tiene que hacer es armar el presupuesto. Hay que sentarse con un papel o con un Excel, aunque a uno le dé un poco de vagancia hacerlo. Ver cuáles serán los ingresos del mes y cuáles van a ser los egresos del mes. Si uno viene sin problemas, lo ideal es ahorrar antes de empezar a gastar. Por ejemplo, digo voy a poner mi coto inicial en el 10 por ciento de mis ingresos y eso lo ahorro, recién a partir de ahí gasto. Ahora si vengo con problemas, no voy a poder hacer eso, voy a tener que sentarme y mirarlo de otra forma. El que viene con inconvenientes, lo primero que tiene que hacer es evaluar, dos o tres cosas. La primera es si esa persona viene pagando el mínimo de la tarjeta, o revolving como también se lo denomina, algo que pasa mucho en estos tiempos. En este caso es más conveniente ir a pedir un préstamo personal y cancelarlo que seguir pagando el mínimo porque en general las tasas son más caras y es un problema de nunca acabar, al contrario se hace cada día más grande.

FINANZAS MARIANO Mariano Cáceres Colombo, magister en Finanzas y en Economía Aplicada.

¿Cuál es el segundo aspecto a tener en cuenta?

El segundo tema es si uno tiene préstamo, lo que tiene que hacer es acostumbrarse a hacer una administración activa de los préstamos o de los pasivos. ¿Cómo eso? Estar atento todo el tiempo a ver si consigo préstamos con tasa más baja para cancelar el que tenía y quedarme con el de tasa más baja. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Es más común estar pendientes y controlar las tasas de interés cuando nos sobra algo para invertir, pero también tenemos que ser lo más eficiente posible en buscar la tasa menor para poder financiar mis actividades.

En el caso de aquellas personas o familias que hacen el presupuesto y advierten que pueden llegar a tener un mínimo para invertir ¿Cuál es la mejor opción?

Si me sobra algo, en primer lugar debo pensar desde el lado del que invierte en finanzas personales, en cuáles son mis plazos y cuáles son mis objetivos, y en base a eso buscarle el match de la inversión que corresponda. Si es plata que yo voy a ahorrar de acá a 5 años, capaz que no es la mejor alternativa ir por un plazo fijo o comprar dólares para meterlos abajo del colchón. Habría que buscar alguna alternativa más de riesgo y viceversa. Si es plata que voy a usar en dos o tres meses o para cuando los niños empiecen las clases por ejemplo, no puedo arriesgar y eventualmente sí me sirven alternativas de tasa de interés en peso.

Por las cifras que dio a conocer el Banco Central, la gente está tomando muchos créditos ¿es recomendable hacerlo y en qué casos?

En esto hay principios básicos. Uno debería usar el crédito solamente para gastos que sean de largo plazo, de bienes durables. No es óptimo usar crédito para gasto corriente. ¿Qué es un gasto corriente? el supermercado o irme de vacaciones. No debería hacerlo porque financieramente produce un gran problema a futuro.

¿Qué otra cosa es recomendable para optimizar o mejorar las cuentas personales?

Por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito el primer día del mes y dejarme los pesos obteniendo una tasa de interés hasta fin de mes para pagar la tarjeta. Eso es buenísimo si soy ordenado. Si no soy ordenado, no es recomendable hacer esa jugada de patear para adelante los pagos para ganar una tasa de interés, porque después, probablemente, termine gastándome los pesos en vez de pagar la tarjeta.

¿Cuáles serían los pilares fundamentales para tener las finanzas en orden?

La primera es la organización. Insisto, hay que sentarse con un papel o un Excel y hacer los números detallados, de otro modo no se puede evaluar ni proyectar. El otro es el sentido común, es la cuenta del almacenero: a mí me entra un millón de pesos de sueldo, tengo 300 mil de alquiler, 300 mil para comer y 200 para otra cosa. Bueno, ahí entiendo cómo funciona. Si veo que estoy en déficit, no puedo hacer ciertas cosas, o no debería haberme ido de vacaciones. En ese caso hay que sentarse y averiguar las alternativas ya que algo importante de las finanzas personales, sobre todo el que busca financiar, es mirar siempre el costo financiero total. Esa es la clave de lo que vos terminás pagando, y no la tasa de interés nominal que te muestran cuando tomas préstamos.

¿A qué atribuís el endeudamiento de las familias y la morosidad en los créditos que dio a conocer el Banco Central?

En esto uno puede pensar que son las consecuencias del modelo económico y sí, pero también obedece a que muchos venían acostumbrados a tomar un crédito y decir, bueno, me lo va pagando la inflación, se me va licuando con la inflación. Este es un proceso donde ha cambiado el modelo, en el que hubo desinflación o probablemente en los últimos meses hubo una inflación estancada, pero no tenés inflación creciente, por lo cual, no es que te aseguraste que tu sueldo iba a subir a un ritmo superior a la tasa de interés de los préstamos. Entonces, ese switch mental va a empezar a hacerlo mucha gente desde el dolor y no desde la planificación, que es lo óptimo.

¿Hay alguna fórmula porcentual que indique cómo debemos utilizar nuestros ingresos? Por ejemplo tanto para servicios, tanto para esparcimiento.

En un país como el nuestro es bastante difícil porque es muy variable, tanto por el nivel de ingresos, sumado al fuerte impacto de las tarifas de los servicios. Se ha reducido muchísimo lo que se llama ingreso disponible, es decir lo que te quedaba después de pagar tus necesidades básicas. Entonces, es bastante difícil hacer el número. Hay fórmulas como la del 30/30/30, es decir 30 por ciento para gastos fijos, 30 para ahorrar, 30 para disfrutar, pero eso depende del nivel de ingreso. Si ganas 10 millones de pesos, capaz lo podes aplicar pero si ganas uno o dos millones como es el promedio argentino, no sé si se puede aplicar.

En este contexto, ¿se puede ahorrar?

Depende del segmento al que pertenezcas. Si sos del ABC1, el más alto, sí. Puede hacerlo porque con el tipo de cambio atrasado puede ahorrar en dólares a niveles mucho más altos que en otros momentos. El problema es para los segmentos más bajos de la pirámide, por el impacto de la recomposición de precios en dólares de las tarifas, todo eso te deja afuera. En este caso hay que hacer un análisis y evaluar, o ponerse objetivos como por ejemplo “mi alquiler no puede ser superior al 30 por ciento de lo que ingresa a la familia”, empezar a reducir servicios y decir sólo puedo tener Netflix y no una gama de plataformas. Es real que uno hace el análisis comparativo de los últimos 10 años y la cantidad de servicios que pagamos o que hemos agregado a nuestra vida diaria son infinitos.

Entiendo que lo importante es armar el presupuesto y que una familia que tiene como ingreso un millón de pesos le va a costar más que otra que tenga un promedio más alto, pero la clave es el orden. ¡Ojo¡ que también la experiencia me indica que personas con ingresos altos, lo mismo están endeudados porque no saben administrar.

¿También demanda cambios de hábitos como recorte de compras, por ejemplo?

Sí, hay que sentarse y tomar decisiones drásticas. Hay que comer, pagar los servicios, la escuela y la salud. El ocio habrá que postergarlo, y así en cada caso