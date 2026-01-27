martes 27 de enero 2026

Dólares

El Banco Central informó las reservas más altas en 5 años

Tras adquirir 32 millones de dólares en su 17ª rueda consecutiva de compras, el Banco Central elevó las reservas brutas a 45.779 millones de dólares, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2021.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha consolidado su estrategia de fortalecimiento financiero al hilar 17 ruedas consecutivas con saldo comprador, tras adquirir USD 32 millones en su última jornada operativa. Esta dinámica ha permitido que las reservas internacionales brutas alcancen los USD 45.779 millones, marcando el nivel más alto registrado desde la primera mitad de septiembre de 2021.

Bajo la denominada “fase 4” del programa económico, el organismo conducido por Santiago Bausili ha acumulado un total de USD 1.049 millones en solo diecisiete días hábiles. Este crecimiento se ve impulsado por tres factores clave:

  • Liquidación de divisas: Un incremento en las ventas del sector agroexportador y la emisión de deuda de empresas privadas, de las cuales se estima que aún restan liquidar unos USD 3.600 millones.
  • Apreciación del oro: El BCRA posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy (61,5 toneladas), cuyo valor internacional superó los USD 5.100 por unidad, aportando un incremento contable a las tenencias.
  • Gestión de mercado: Para evitar desequilibrios, la autoridad monetaria aplica un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aunque está habilitada para realizar adquisiciones en bloque fuera del circuito mayorista pactando precios directamente con instituciones.

En cuanto a la política cambiaria, el dólar mayorista cerró en $1.442,50, situándose un 8,1% por debajo del límite máximo de las bandas de flotación, que para la jornada se estableció en $1.559,78. Las proyecciones oficiales son optimistas: para el cierre del año se estima una captación de hasta USD 10.000 millones, mientras que para 2026 la cifra podría fluctuar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización de la economía.

Este desempeño ha generado un impacto positivo en los indicadores macroeconómicos, logrando que el riesgo país quiebre el piso de los 500 puntos básicos (ubicándose en 493 unidades), su nivel más bajo desde junio de 2018. Esta mejora en la confianza de los inversores coincide con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI); su directora gerente, Kristalina Georgieva, destacó el "progreso en la acumulación de reservas" tras su encuentro con el ministro Luis Caputo en Davos. No obstante, el BCRA deberá hacer frente a compromisos inmediatos, como el pago de USD 824 millones al FMI programado para el 1 de febrero.

