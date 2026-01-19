lunes 19 de enero 2026

Economía

El Banco Central compró nuevamente dólares y acumula más de USD 700 millones en enero

Las proyecciones oficiales señalan que durante 2026 las adquisiciones de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 21 millones este lunes y sumó más de USD 700 millones en lo que va de enero. Para mantener ese ritmo de compras, la entidad interviene tanto en el mercado mayorista como fuera de él.

En las últimas once jornadas, tras la implementación del plan para fortalecer las reservas internacionales, el BCRA compró un total de USD 708 millones. Las reservas brutas alcanzan USD 44.808 millones, con un incremento diario de USD 201 millones. Se trata del mayor nivel en la era Milei.

Las proyecciones oficiales señalan que durante 2026 las adquisiciones de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

La entidad estableció como límite que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, para no alterar la dinámica habitual. En algunas ruedas, las adquisiciones superaron ese umbral, lo que apunta a operaciones realizadas por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Según informó el propio organismo, puede celebrar compras en bloque al margen del MLC, pactando montos y tipo de cambio directamente con empresas para evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó que el foco del análisis pasa por “la sostenibilidad del combo compras del BCRA más dólar oficial a la baja”, pese a que la cotización mayorista avanzó este lunes 4,50 pesos o 0,3%, a $1.434,50 con un volumen operado muy bajo en torno a USD 190,7 millones en el segmento de contado.

“La semana pasada fue elocuente. El Central compró USD 469 millones (y el Tesoro habría sumado otros USD158 millones) mientras el spot cayó 2,4% hasta $1.430. Este último factor generaría que las compras se retroalimenten: cuanto más se aleja el dólar del techo de la banda, mayor espacio gana el BCRA para comprar y más credibilidad gana el régimen cambiario”, definieron.

Bajo su perspectiva, detrás del “combo” influyen dos factores clave: las compras en bloque de las emisiones corporativas y la aceleración de la liquidación del agro, que saltó a un promedio diario de USD 94 millones, frente a los USD 53 millones diarios de diciembre.

Fuente: Infobae

