martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe al bolsillo

La luz sube en San Juan: el EPRE confirmó un aumento del 10,83% que se sentirá desde mayo

El ente regulador oficializó la actualización del servicio eléctrico. El impacto alcanzará a hogares, comercios e industrias de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tarifa de luz aumenta en San Juan, según informó el EPRE.

La tarifa de luz aumenta en San Juan, según informó el EPRE.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) oficializó un nuevo aumento en la tarifa eléctrica para San Juan, tal como había Tiempo de San Juan. La suba será del 10,83% y comenzará a reflejarse en las facturas con vencimiento en mayo, luego de que se aplicara una revisión tarifaria tras 18 meses sin modificaciones en los valores del servicio.

Lee además
La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%
mas de 1.000.000 de usuarios sin luz y mas de 17.000 vuelos cancelados: el saldo de la tormenta invernal en estados unidos
Inclemencias climáticas

Más de 1.000.000 de usuarios sin luz y más de 17.000 vuelos cancelados: el saldo de la tormenta invernal en Estados Unidos

El servicio eléctrico en San Juan tendrá un nuevo ajuste tarifario luego de más de un año y medio de congelamiento. Tras la audiencia pública de revisión tarifaria, el EPRE publicó la resolución que establece un incremento del 10,83%, que impactará en usuarios residenciales, comercios e industrias de toda la provincia.

Aunque la actualización ya quedó formalmente aprobada, el aumento no se verá de manera inmediata en las boletas. Según lo dispuesto, los nuevos cuadros tarifarios se aplicarán a los consumos registrados a partir del 1 de marzo, pero el impacto real llegará recién en las facturas con vencimiento en mayo. La medida apunta a amortiguar el efecto del ajuste durante los meses de mayor consumo energético.

Los nuevos valores surgen de la quinta audiencia pública realizada por el organismo regulador, luego de 18 meses sin cambios en las tarifas eléctricas, a pesar del incremento sostenido de los costos operativos del sistema.

En ese contexto, el EPRE rechazó el pedido de la distribuidora NATURGY S.A., que había solicitado una suba del 22,76%. El organismo consideró excesivo ese porcentaje y resolvió autorizar un aumento menor, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del servicio sin generar un impacto abrupto en los usuarios.

Desde el ente regulador explicaron que el ajuste aprobado cubre los costos operativos y se ubica por debajo de la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 y diciembre de 2025, según datos del Indec. De este modo, señalaron, se buscó respaldar la decisión con criterios técnicos y económicos, procurando preservar el poder adquisitivo de los sanjuaninos.

Temas
Seguí leyendo

Subsidios a la luz y al gas: paso a paso, cómo pedirlos en la nueva página web del Gobierno

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

En San Juan habilitan las boletas del Impuesto Inmobiliario: hay beneficios por pago anticipado

Techint quedó fuera de la licitación del GNL y evalúa denunciar dumping tras perder con una firma india

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

El Riesgo País sigue cayendo y se acerca a los 500 puntos

Récord dorado: el oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rentas San Juan informó que ya están disponibles las boletas del Impuesto Inmobiliario.
Para ahorrar

En San Juan habilitan las boletas del Impuesto Inmobiliario: hay beneficios por pago anticipado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Te Puede Interesar

La tarifa de luz aumenta en San Juan, según informó el EPRE.
Golpe al bolsillo

La luz sube en San Juan: el EPRE confirmó un aumento del 10,83% que se sentirá desde mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026
Fundamental

Vialidad Provincial activa un plan estratégico de repavimentación y señalización para este 2026

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?
Obra pública

Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?

Vuelta a San Juan 2026: la Etapa 4 será contrarreloj en Zonda y puede empezar a marcar diferencias
Ciclismo

Vuelta a San Juan 2026: la Etapa 4 será contrarreloj en Zonda y puede empezar a marcar diferencias

Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa