La luz sube en San Juan: el EPRE confirmó un aumento del 10,83% que se sentirá desde mayo

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) oficializó un nuevo aumento en la tarifa eléctrica para San Juan, tal como había Tiempo de San Juan. La suba será del 10,83% y comenzará a reflejarse en las facturas con vencimiento en mayo, luego de que se aplicara una revisión tarifaria tras 18 meses sin modificaciones en los valores del servicio.

El servicio eléctrico en San Juan tendrá un nuevo ajuste tarifario luego de más de un año y medio de congelamiento. Tras la audiencia pública de revisión tarifaria, el EPRE publicó la resolución que establece un incremento del 10,83%, que impactará en usuarios residenciales, comercios e industrias de toda la provincia.

Aunque la actualización ya quedó formalmente aprobada, el aumento no se verá de manera inmediata en las boletas. Según lo dispuesto, los nuevos cuadros tarifarios se aplicarán a los consumos registrados a partir del 1 de marzo, pero el impacto real llegará recién en las facturas con vencimiento en mayo. La medida apunta a amortiguar el efecto del ajuste durante los meses de mayor consumo energético.

Los nuevos valores surgen de la quinta audiencia pública realizada por el organismo regulador, luego de 18 meses sin cambios en las tarifas eléctricas, a pesar del incremento sostenido de los costos operativos del sistema.

En ese contexto, el EPRE rechazó el pedido de la distribuidora NATURGY S.A., que había solicitado una suba del 22,76%. El organismo consideró excesivo ese porcentaje y resolvió autorizar un aumento menor, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del servicio sin generar un impacto abrupto en los usuarios.

Desde el ente regulador explicaron que el ajuste aprobado cubre los costos operativos y se ubica por debajo de la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 y diciembre de 2025, según datos del Indec. De este modo, señalaron, se buscó respaldar la decisión con criterios técnicos y económicos, procurando preservar el poder adquisitivo de los sanjuaninos.