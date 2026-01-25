domingo 25 de enero 2026

Inclemencias climáticas

Más de 1.000.000 de usuarios sin luz y más de 17.000 vuelos cancelados: el saldo de la tormenta invernal en Estados Unidos

Tennessee es el estado más afectado, registrando 307.000 clientes sin servicio, seguido de cerca por Mississippi, con 178.000. Louisiana y Georgia también superan los 100.000 cortes cada uno, mientras que Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama reportan cifras similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tormenta invernal que ha impactado el noreste de Estados Unidos ya cuenta con la mayor cantidad de condados bajo alerta por tormenta desde que existen registros y ha forzado la activación de protocolos de emergencia en al menos 17 estados y en el distrito de Columbia. Según publicó el medio poweroutage.us, más de 1.046.000 hogares y empresas han perdido el suministro eléctrico como resultado del temporal, con Tennessee como el estado más afectado, registrando 307.000 clientes sin servicio, seguido de cerca por Mississippi, con 178.000. Louisiana y Georgia también superan los 100.000 cortes cada uno, mientras que Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama reportan cifras similares.

El portal poweroutage.us reportó que la tormenta, descrita como "monstruosa" por los medios estadounidenses y que ha recorrido más de 3.700 kilómetros en dirección noreste, también provocó la cancelación de más de 17.000 vuelos en las regiones impactadas. Según detalló poweroutage.us, las interrupciones en el suministro eléctrico podrían prolongarse durante varios días, debido a los estragos y la complejidad de los trabajos de restauración en medio de condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Nacional de Meteorología alertó que cerca de 200 millones de personas en diversas partes del país se encuentran bajo algún tipo de alerta debida a las condiciones extremas. Las previsiones auguran que el mal tiempo persistirá hasta los primeros días de la semana siguiente, y se esperan temperaturas mínimas de hasta -45ºC en ciertas áreas afectadas. Además, una alerta de tornado fue confirmada para el sureste de Alabama y otra más en Florida.

Las autoridades estatales y locales han suspendido las clases presenciales en grandes ciudades de las zonas afectadas. En algunas de estas zonas, las clases se impartirán de modo virtual para intentar mantener la continuidad educativa frente a la emergencia, según destacó poweroutage.us. Las acumulaciones de nieve previstas superan los 30 centímetros en la ciudad de Nueva York y podrían alcanzar hasta 60 centímetros en áreas montañosas de Kentucky y Virginia.

Para hacer frente a la magnitud del desastre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a través de redes sociales, “Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!” Estas acciones buscan reforzar tanto los recursos como la coordinación de los equipos de respuesta en las áreas más comprometidas.

Tal como consignó poweroutage.us, decenas de grandes ciudades permanecen en alerta máxima y cuentan con operativos especiales de emergencia. Los refugios municipales en Nueva York han sido habilitados para que cualquier persona que los necesite pueda acceder a un resguardo, después de que al menos cinco personas fallecieran en la vía pública bajo circunstancias que no han sido suficientemente esclarecidas. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ordenó que todos los residentes con necesidad de protección contra el frío sean admitidos en estos refugios.

El fenómeno está generando desplazamientos masivos, aislamiento de ciertas comunidades y una alteración considerable de las actividades económicas y sociales, detalló poweroutage.us. Aerolíneas en las regiones bajo alerta han cancelado miles de vuelos tanto de cabotaje como internacionales, afectando a miles de pasajeros y complicando las tareas logísticas para quienes intentan regresar a sus hogares o escapar de la zona de riesgo.

Mientras los servicios de emergencia trabajan de manera continua, las autoridades piden a la población limitar la movilidad, abastecerse de los insumos básicos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Tanto los servicios sanitarios como los bomberos y la policía han desplegado operativos especiales para atender emergencias relacionadas con el temporal, incluyendo rescate de personas en viviendas aisladas e incidentes derivados del frío extremo y el colapso de infraestructuras.

Según informó el medio poweroutage.us, las previsiones meteorológicas continúan señalando la persistencia de nevadas intensas y vientos fuertes durante los próximos días, con el potencial de aumentar el área afectada y dificultar la recuperación de los servicios esenciales. La situación sigue siendo monitoreada en tiempo real por organismos estatales y federales, quienes actualizan la información sobre caminos cortados, servicios restablecidos y áreas que deben mantenerse en alerta.

La tormenta ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas estatales y federales, y la coordinación interinstitucional busca reducir los efectos negativos sobre la población hasta que las condiciones mejoren, según reportó poweroutage.us.

