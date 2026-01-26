lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Energía y negocios

Techint quedó fuera de la licitación del GNL y evalúa denunciar dumping tras perder con una firma india

El grupo de Paolo Rocca fue superado por precio por Welspun en la provisión de caños para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro. Tras el rechazo de YPF y PAE a reabrir la compulsa, el holding prepara una ofensiva judicial y mira la próxima gran disputa por Argentina LNG.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La definición de la licitación para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro profundizó la tensión entre los principales jugadores del sector energético. Techint quedó fuera del negocio tras perder por precio frente a la empresa india Welspun y, luego de que el consorcio Southern Energy (SESA) rechazara sus contraofertas fuera de término, el grupo que lidera Paolo Rocca analiza avanzar con una denuncia por dumping.

Lee además
La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años
El riesgo país se acerca a los 500 puntos.
Mercados

El Riesgo País sigue cayendo y se acerca a los 500 puntos

La decisión del consorcio de priorizar la eficiencia de costos por sobre el criterio de “compre nacional” generó malestar en el holding, que acusa competencia desleal por parte de la firma india, a la que señala por ofrecer tubos fabricados con “chapa china”.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la negociación, el proceso comenzó en octubre de 2025, cuando se invitó a 15 proveedores nacionales e internacionales. Tras la validación técnica, quedaron tres finalistas: un proveedor chino, Welspun y Techint. En esa instancia, la oferta inicial del grupo argentino fue de USD 280 millones, un 45% más alta que la de la empresa india. En las rondas posteriores, Tenaris apenas redujo su propuesta en un 5%.

El 23 de diciembre, durante una reunión del directorio de SESA, YPF impulsó una moción para otorgar una última oportunidad a Techint, apelando a una cláusula que prioriza empresas nacionales si la diferencia de precios se ubica entre el 15% y el 20%. La iniciativa no tuvo apoyo y, además, la oferta de la “T” no calificaba por exceder esos márgenes. Por unanimidad, el consorcio —liderado por Pan American Energy (PAE) e integrado también por YPF, Pampa, Golar y Harbour— adjudicó el contrato a Welspun.

Con la licitación ya cerrada, Techint presentó una nueva propuesta una semana después, bajando su precio a USD 250 millones, y luego, el 6 de enero de 2026, aseguró que podía igualar la oferta ganadora. En una carta, Tenaris sostuvo que buscaba “preservar la operación industrial a largo plazo”, aun cuando el negocio no resultara rentable. También citó al RIGI, que plantea como objetivo fomentar el desarrollo de cadenas de producción locales. La respuesta de SESA volvió a ser negativa.

Desde la industria explicaron que la propuesta india no solo resultó más competitiva en precio, sino también en plazos y flexibilidad de pagos, un punto clave en un contexto de caída de los precios internacionales de la energía y estructuras de costos ajustadas.

En el entorno de Techint sostienen que la diferencia del 40% es “falsa” y que la oferta adjudicada presenta precios de dumping, es decir, valores por debajo de los costos reales para ganar mercado. Bajo ese argumento, el grupo evalúa iniciar acciones para “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

Tal como se informó, fuentes cercanas a la siderúrgica advirtieron que la pérdida del contrato podría derivar en el cierre de la planta de Siat en Valentín Alsina, donde trabajan 420 empleados, además de otros puestos indirectos. Desde el sector relativizan el impacto y señalan que no se trata de una producción completamente nacional, ya que la chapa es importada y en el país se realiza el doblado y la costura.

La derrota frente a Welspun no es un hecho aislado. En la licitación de los ductos que conectan el Golfo San Matías con los barcos de licuefacción, un proveedor chino se quedó con el contrato, dejando fuera a una pyme vinculada a la cadena de valor de Tenaris. Ese antecedente profundizó la preocupación del grupo por el avance de productos asiáticos en el mercado local.

Los caños adjudicados a la empresa india deberán estar listos en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de que el sistema esté operativo para el invierno de 2028. Las obras de los ductos submarinos comenzarían entre marzo y abril.

La próxima gran disputa será la licitación del megaproyecto Argentina LNG, liderado por YPF, que demandará una inversión de entre USD 17.000 y USD 20.000 millones. La adjudicación se prevé para marzo, y Techint volverá a competir en una compulsa que incluirá nuevamente a empresas de distintas partes del mundo.

Seguí leyendo

Récord dorado: el oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

La nueva hora del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón en medio del repunte de tasas

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en los últimos siete años: los motivos

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Te Puede Interesar

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan video
Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados
Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.
Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan