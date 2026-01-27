martes 27 de enero 2026

Colonias

Adultos mayores de Rivadavia hacen actividad física con herramientas de neurociencia para activar cuerpo y mente

Los beneficiados son personas de la colonia de adultos mayores que funciona en el Camping de Rivadavia a cargo de Cristian Gómez, entrenador físico y magister en neurociencia.

Por Myriam Pérez
Casi un centenar de adultos mayores se dan el lujo, este verano, de pasar días súper divertidos en el Camping de Rivadavia, y con un plus: hacen actividad física con herramientas de neurociencia. Algo inédito, al menos en las colonias organizadas por el Gobierno de la provincia, que permite activar el cerebro para mejorar funciones neuronales y corporales. El encargado de poner en movimiento a los adultos con técnicas que brindan bienestar integral es Cristian Gómez, entrenador físico y magister en neurociencia egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.

A este grupo se suma otro centenar de adultos mayores de tres colonias privadas organizadas por los centros de jubilados de Villa Flora, Barrio Aramburu y Villa Argentina, quienes también reciben un entrenamiento similar mientras disfrutan de la pileta o de la actividad física diaria.

Todo consiste en realizar movimientos que ayudan a generar una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que es esencial para el sistema nervioso y actúa como un "fertilizante" para las neuronas, promoviendo su supervivencia, crecimiento y plasticidad. Esto es fundamental para la memoria y el aprendizaje, sus niveles elevados protegen contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

Cristian Gómez con parte del grupo de la colonia que se lleva adelante en el Camping de Rivadavia.

Cristian Gómez con parte del grupo de la colonia que se lleva adelante en el Camping de Rivadavia.

Con determinados ejercicios activamos el cuerpo para generar más proteína y de mejor calidad. Esto sucede porque ponemos a trabajar el lóbulo frontal que es la parte sensitiva y social del ser humano. A la vez genera endorfinas que son neurotransmisores y proteínas producidas naturalmente por el sistema nervioso central que funcionan como analgésicos y generadores de bienestar”, dice Cristian.

Esta proteína que se la conoce como "hormona de la felicidad", se libera en respuesta al dolor, el estrés, el ejercicio físico intenso, la risa, bloqueando las señales de dolor y produciendo sensaciones de euforia, calma y placer.

“No se trata de cualquier ejercicio, pero sí muchas veces son rutinarios, como por ejemplo simular un movimiento de lavado de ropa, luego tenderla, barrer, entre otros que generan proteínas que ayudan a desinflamar el cerebro y mandar mejor información a través del sistema nervioso central a las extremidades. Entonces, los dolores de tobillo, de rodilla, de cadera, de brazo, de hombro, de mano, empiezan a desinflamar”, agrega.

colonias3

Un día en la colonia

A partir de las 8 de la mañana, de martes a viernes, el silencio del Camping de Rivadavia se rompe con el bullicio de los 76 adultos mayores que participan de la colonia que organiza el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y colaboración del municipio. El profe Cristian con dos monitores –Esteban y Martín-, están listos para la breve recepción. Así comienza el armado de la mesa con todo lo necesario para el desayuno, siempre divididos por grupos para la mejor organización.

Nada queda librado al azar ya que para esta primera comida se tiene en cuenta quienes son diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa, o tienen otra patología. Mientras llegan los alimentos de primera hora, el profe aprovecha para realizar una meditación con oxigenoterapia, y algunos movimientos para empezar a activar. A las 9 llega el desayuno y luego comienza una caminata con movimientos lúdicos al ritmo de la música.

Son varias horas en las que se concentran en actividades que activan el cerebro para estar y sentirse mejor. Luego llega la hora de la pileta donde el profe aprovecha la energía de los asistentes para hacer ejercicios en el agua aunque esa es una especie de hora libre para nadar o, simplemente mojarse los pies. Al medio día almuerzan y después de más de 5 horas de actividades vuelven a su casa.

Por estos días se ha sumado una tarea extra ´porque ensayan una coreografía para presentar el próximo viernes en el cierre de las colonias.

Punto de inicio

Cristian Gómez era entrenador físico y a la par decidió estudiar neurociencia en España, aunque sólo el último semestre tuvo que hacerlo de manera presencial. Allí se profundizó la idea de trabajar con personas con Parkinson, fibromialgia, autismo y con adultos mayores.

“Cuando estaba en Madrid terminando el magister, un profesor me preguntó a qué me dedicaba y como aplicaba la neurociencia. Le expliqué que trabajada con neurofrecuencia, es decir con sonidos que actúan directamente sobre el callo del cerebro, y él me dio a posibilidad de hacer un estudio con personas con fibromialgia, Parkinson y adultos mayores. El resultado fue muy bueno porque el 40 % de las personas en un grupo de 100 logró mejor calidad de sueño; el 35 por ciento redujo la medicación y sintieron alivio en los dolores que padecían. Eso me permitió empezar a trabajar con la Asociación de Parkinson en San Juan, y en la de Fibromialgia, y cada vez que puedo ayudo a la Asociación civil de Autismo”, cuenta.

colonia5

También aplica la neurociencia en deportistas. Actualmente trabaja con el equipo de Futsal del Club Atlético Minero, en comportamiento, actitud en la cancha, manejo de la frustración, entre otras.

Son muchas las actividades que lleva adelante, pero tiene una predilección especial por las colonias. “Allí no sólo nos divertimos y trabajamos, también empezamos a descubrir muchas situaciones de quienes sufren violencia de género, maltrato familiar o psicológico. Todo eso te lleva a tener una atención muy especial con los adultos y tratar de hacer lo mejor que uno pueda”, asegura Gómez.

