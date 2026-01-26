Un sanjuanino ganó casi $5.000.000 tras jugar al Loto

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia se convirtió en el único ganador de un importante pozo millonario del Loto Plus, llevándose una suma que roza los cinco millones de pesos.
El premio salió en la modalidad Sale o Sale del Loto Plus y fue vendido en una agencia de Capital.
El premio correspondió al sorteo N° 3851 del Loto Plus, realizado el 24 de enero de 2026, donde un sanjuanino acertó los cinco números de la modalidad Sale o Sale y se alzó con un monto total de $4.807.591.
La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia N° 743, ubicada en el departamento Capital, y los números que hicieron posible el premio fueron 10, 13, 21, 24 y 29.
Desde la Caja de Acción Social recordaron que el premio prescribe el 24 de febrero de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para iniciar el trámite de cobro correspondiente.