lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Afortunado

Un sanjuanino ganó casi $5.000.000 tras jugar al Loto

El premio salió en la modalidad Sale o Sale del Loto Plus y fue vendido en una agencia de Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con casi $5 millones del Loto.

Un sanjuanino se quedó con casi $5 millones del Loto.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia se convirtió en el único ganador de un importante pozo millonario del Loto Plus, llevándose una suma que roza los cinco millones de pesos.

Lee además
colapinto, en modo chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino
En las redes

"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino
Axel González muestra orgulloso el libro en el que aborda sus infiernos y su renacer.
En primera persona

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

El premio correspondió al sorteo N° 3851 del Loto Plus, realizado el 24 de enero de 2026, donde un sanjuanino acertó los cinco números de la modalidad Sale o Sale y se alzó con un monto total de $4.807.591.

La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia N° 743, ubicada en el departamento Capital, y los números que hicieron posible el premio fueron 10, 13, 21, 24 y 29.

image

Desde la Caja de Acción Social recordaron que el premio prescribe el 24 de febrero de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para iniciar el trámite de cobro correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

Con el sanjuanino Álvarez y Enzo Pérez, Argentinos perdió con un equipo del ascenso y quedó afuera de la Copa Argentina

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Video: una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

La Fiesta Nacional de la Calle Angosta contará con talentos sanjuaninos: quiénes son

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de las changas al parque de mayo: quien es ezequiel, el chimbero que la rompio en las redes con su cuarteto a pulmon video
Personaje sanjuanino

De las changas al Parque de Mayo: quién es Ezequiel, el chimbero que la rompió en las redes con su cuarteto "a pulmón"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: No me siento cómoda
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años. 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía video
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía