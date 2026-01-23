viernes 23 de enero 2026

Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

El hombre estaba preso en la Comisaría 2da y su defensa pidió que lo declaren inimputable con el argumento de que padece esquizofrenia. Un juez rechazó el pedido y lo mandó al Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si la pretensión era que lo declararan inimputable o que le concedieran la prisión domiciliaria, el planteo no prosperó. Un juez de feria rechazó el pedido presentado por el defensor de un hombre de Concepción que es investigado por las presuntas violaciones a una mujer con retraso mental. Además, el magistrado ordenó que el imputado sea trasladado desde la Comisaría de Concepción, donde se encontraba alojado, al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, para que allí continúe cumpliendo la detención.

El hombre en cuestión es Dante Aballay Mercado, de 40 años, quien se encuentra detenido desde el 22 de noviembre pasado en el marco de una causa penal en la UFI ANIVI por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterados, en perjuicio de una mujer con retraso madurativo. Este mismo sujeto carga con una condena pasada de 10 meses de prisión condicional, dictada en 2022, por exhibiciones obscenas a una menor de edad.

El que resolvió fue el juez de garantías Diego Manuel Sanz.

En la causa por la cual está detenido desde noviembre del 2025, la fiscal Ingrid Schott le imputó a Aballay Mercado los presuntos ataques sexuales contra una mujer, de 65 años y con discapacidad, que le alquilaba a él y a su madre una pieza dentro de su propiedad situada en la zona de Concepción.

Según la imputación, el sujeto se valía de la cercanía y la confianza con la mujer para reducirla por la fuerza y someterla. El sospechoso fue detenido el 22 de noviembre pasado y, el 25 del mismo mes, el juez de Garantías interviniente le dictó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses.

La fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI.

Posteriormente, el 30 de diciembre último, la defensa sostuvo que Aballay Mercado padece esquizofrenia y solicitó que sea declarado inimputable o, en su defecto, que se le conceda la prisión domiciliaria, según indicaron fuentes del caso.

El planteo ingresó durante la feria judicial y fue analizado por el juez de garantías Diego Manuel Sanz, quien resolvió en base a los informes elaborados por los médicos legistas y por autoridades de la Comisaría 2ª. A partir de esos reportes, el magistrado concluyó que no está acreditado que el imputado padezca esquizofrenia y que se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal.

Los especialistas también certificaron que el acusado padece sífilis y hepatitis, y señalaron que la comisaría no era un lugar adecuado para su alojamiento. En función de esos informes, el juez Sanz resolvió ratificar la prisión preventiva contra el sospechoso y ordenó su traslado desde la Comisaría 2ª al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, para que continúe cumpliendo la detención en esa unidad carcelaria.

