viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

Ocurrió el último jueves en uno de los puentes de Avenida de Circunvalación. Un repartidor de Pedidos Ya le ofreció una botella de agua a un efectivo policial que cumplía servicio bajo altas temperaturas. La escena fue registrada y compartida en Facebook, donde cosechó cientos de reacciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En jornadas donde el calor no da tregua en San Juan y el termómetro se vuelve protagonista, un gesto simple logró destacarse y generar una ola de mensajes positivos en las redes sociales.

Lee además
san juan, la mas calurosa del pais: ¿llegaran fuertes rafagas y granizo?
Pronóstico

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?
calor agobiante y un apagon masivo en todo buenos aires: que lo causo
Sin Luz

Calor agobiante y un apagón masivo en todo Buenos Aires: qué lo causó

El hecho ocurrió el último jueves en la zona Este de la avenida de Circunvalación, sobre uno de los puentes, donde el oficial Luis Zerpa se encontraba desempeñando tareas de control pese a las elevadas temperaturas. Fue allí donde Maximiliano Tobares, repartidor de la aplicación Pedidos Ya, decidió acercarse para ofrecerle una botella de agua.

La escena quedó registrada en fotografías que el propio Tobares compartió en su cuenta de Facebook, junto a un mensaje en el que relató lo sucedido.

“Que decir!! Mientras me desempeñaba tareas laborales en Pedidos Ya vi al oficial Luis Zerpa quien en la jornada de hoy se encontraba desempeñando labores, pese a altas temperaturas. Quiero destacar su postura en un lugar bastante sofocado por este calor, así que me acerqué hacia él para obsequiarle una botella de agua, quien muy amablemente aceptó mi gesto”, escribió.

El posteo no tardó en viralizarse y acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios, la mayoría destacando el valor del acto solidario. “Cuando los seres humanos dejemos las diferencias, va a ser un mundo mejor… y así se comienza”, expresó uno de los usuarios. Otro comentó: “Qué lindo gesto, Maxi. Excelente persona sos”.

Temas
Seguí leyendo

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Siguen apareciendo imágenes impactantes del granizo en Iglesia

Bomberos sanjuaninos viajan a Chubut a combatir los incendios forestales

Vasija ancestral hallada en Calingasta: qué se sabe hasta ahora y el detalle que sorprende a los especialistas

Permiso digital de pesca deportiva en San Juan: el paso a paso para hacer el trámite

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Te Puede Interesar

La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Fotos: archivo Diario de Cuyo.
A 40 años

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales
Nuevo capítulo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico video
Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico