En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

En jornadas donde el calor no da tregua en San Juan y el termómetro se vuelve protagonista, un gesto simple logró destacarse y generar una ola de mensajes positivos en las redes sociales.

El hecho ocurrió el último jueves en la zona Este de la avenida de Circunvalación, sobre uno de los puentes, donde el oficial Luis Zerpa se encontraba desempeñando tareas de control pese a las elevadas temperaturas. Fue allí donde Maximiliano Tobares, repartidor de la aplicación Pedidos Ya, decidió acercarse para ofrecerle una botella de agua.

La escena quedó registrada en fotografías que el propio Tobares compartió en su cuenta de Facebook, junto a un mensaje en el que relató lo sucedido.

“Que decir!! Mientras me desempeñaba tareas laborales en Pedidos Ya vi al oficial Luis Zerpa quien en la jornada de hoy se encontraba desempeñando labores, pese a altas temperaturas. Quiero destacar su postura en un lugar bastante sofocado por este calor, así que me acerqué hacia él para obsequiarle una botella de agua, quien muy amablemente aceptó mi gesto”, escribió.

El posteo no tardó en viralizarse y acumuló cientos de reacciones y decenas de comentarios, la mayoría destacando el valor del acto solidario. “Cuando los seres humanos dejemos las diferencias, va a ser un mundo mejor… y así se comienza”, expresó uno de los usuarios. Otro comentó: “Qué lindo gesto, Maxi. Excelente persona sos”.