viernes 23 de enero 2026

Valentía y compromiso

Bomberos sanjuaninos viajan a Chubut a combatir los incendios forestales

Con movilidades y equipamiento especializado, estos representantes de San Juan están listos para enfrentar las llamas que azotan la provincia patagónica desde el 9 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bomberos que viajan a Chubut a combatir las llamas fueron despedidos en la mañana de este viernes.

Los bomberos que viajan a Chubut a combatir las llamas fueron despedidos en la mañana de este viernes.

En un gesto de solidaridad y valentía, un equipo de bomberos de San Juan partió en la mañana de este viernes hacia Chubut para unirse a la lucha contra los devastadores incendios forestales que están arrasando la región. Más de 30.000 hectáreas de bosques y vegetación han sido reducidas a cenizas, obligando a familias y turistas a abandonar sus hogares y refugios.

Los 9 policías y 2 penitenciarios del grupo GOT, entrenados y preparados para la acción, se suman a los esfuerzos de los brigadistas locales para la misión. Con movilidades y equipamiento especializado, estos héroes de San Juan están listos para enfrentar las llamas que azota Chubut desde el 9 de diciembre.

image

Las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y vientos fuertes, han convertido el trabajo de los equipos de rescate en una tarea titánica.

Se espera que las lluvias previstas para hoy puedan ser el punto de inflexión en esta batalla, pero hasta entonces, los bomberos de San Juan y Chubut seguirán luchando con valentía.

FUENTE: Sí San Juan

