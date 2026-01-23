Vasija ancestral hallada en Calingasta: qué se sabe hasta ahora y el detalle que sorprende a los especialistas

El hallazgo de una vasija de cerámica ancestral en la zona de El Pachón, en el Valle de Calingasta, continúa despertando el interés de la comunidad científica. Mientras avanza el trabajo técnico en laboratorio, especialistas del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier confirmaron los primeros datos del análisis y destacaron un aspecto poco habitual que vuelve especialmente relevante a la pieza: su estado casi completo de conservación.

El descubrimiento se produjo a comienzos de diciembre pasado, según aseguraron desde el Museo, durante un relevamiento de biodiversidad realizado en el marco del proyecto minero El Pachón. Personal de Glencore detectó el objeto y activó de inmediato el protocolo previsto por la legislación provincial, dando aviso a la Secretaría de Cultura y coordinando las acciones con la consultora Arqueo Ambiental y el Museo Gambier, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.

Hasta el lugar se trasladó la directora del instituto, Claudia Mallea, quien encabezó el operativo de rescate junto a un equipo técnico especializado. Allí se realizó el levantamiento controlado de la vasija y su posterior traslado al laboratorio, donde actualmente se encuentra en proceso de análisis y catalogación.

Según explicó Mallea a Tiempo de San Juan, hasta el momento se completó la primera etapa del estudio, basada en observaciones macroscópicas. “Por lo que podemos suponer al observar el objeto, la pieza dataría de un período que va entre los siglos XI y XV”, indicó la especialista.

En una primera aproximación, los investigadores consideran que podría pertenecer a la cultura Calingasta, aunque no se descarta que haya sido realizada por grupos trasandinos. Esa definición, aclaró la directora del museo, requerirá análisis más exhaustivos. “Eso será determinado de modo fehaciente cuando observemos con mayor rigurosidad la pasta, la forma y el tamaño de la vasija”, señaló.

Si bien en San Juan es habitual el hallazgo de objetos arqueológicos de distintas épocas —incluso de hasta cuatro mil años antes del presente, correspondientes a culturas como Morrillos, Fortuna o Ansilta—, este caso presenta una particularidad que llamó especialmente la atención de los especialistas.

“Lo que no es tan común y nos resulta realmente llamativo es que la pieza esté completa. Habitualmente, debido al paso del tiempo y a la fragilidad de los materiales, lo que solemos encontrar son fragmentos que luego se intentan unir. Nunca una vasija casi íntegra como en este caso”, remarcó Mallea.

La pieza, en notable estado de conservación, constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron el Valle de Calingasta hace cientos de años y abre nuevas posibilidades para profundizar el conocimiento sobre la vida cotidiana, el uso de la cerámica y las condiciones ambientales que permitieron su preservación a lo largo del tiempo.

Para la especialista, la relevancia del hallazgo es múltiple. “Por un lado, forma parte de la prehistoria de San Juan. Por otro, demuestra que se puede trabajar correctamente en materia de patrimonio arqueológico cuando se respetan los procedimientos establecidos”, afirmó.

Desde Glencore Pachón también destacaron el accionar inmediato ante el descubrimiento. Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales, sostuvo que el caso permitió comprobar la eficacia de los protocolos internos y el trabajo conjunto con las autoridades y los especialistas. El área de El Pachón cuenta con más de 200 sitios arqueológicos registrados, con evidencias que abarcan desde antiguos asentamientos hasta restos incaicos e hispanos. Este nuevo hallazgo vuelve a subrayar la riqueza patrimonial de la zona y la importancia de preservar estos bienes únicos para las futuras generaciones.