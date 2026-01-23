viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El titular de ATSA protagonizó un violento episodio en el camping del gremio y quedó filmado

Las imágenes del hecho ocurrido este jueves y que involucró a Alfredo Duarte no tardó en hacerse viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El violento episodio que protagonizó el titular de ATSA San Juan.

El violento episodio que protagonizó el titular de ATSA San Juan.

Un episodio de fuerte tensión se registró este jueves en el camping de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) San Juan y tuvo como protagonista al secretario general del gremio de la sanidad, Alfredo Duarte. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, derivó en la intervención de la Justicia de Faltas y en una denuncia por daños.

Lee además
el historico alfredo duarte retuvo la conduccion de atsa
Sanidad

El histórico Alfredo Duarte retuvo la conducción de ATSA
carcel para un violento que golpeo a su expareja y la ataco con un cuchillo en navidad
Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar y difundidos por InfoAngaco, el conflicto se habría originado a raíz de una discusión por un espacio para estacionar dentro del predio. En ese contexto, Duarte descendió de su vehículo en evidente estado de alteración, tomó una piedra del suelo y la arrojó contra una camioneta roja tipo 4x4, ocasionando la rotura de uno de sus faros delanteros.

image

Pese a los intentos de la persona que lo acompañaba por apaciguar la situación, el dirigente mantuvo una conducta agresiva. Tras provocar el daño material, volvió a subir a su automóvil y, antes de retirarse, intercambió insultos con personas que filmaban el episodio con sus teléfonos celulares, escenas que también quedaron registradas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Escándalo en el camping de ATSA San Juan El 22 de enero de 2026, el secretario general del gremio de la sanidad, Alfredo Duarte, protagonizó un violento episodio tras una discusión por un lugar para estacionar. Visiblemente alterado, fue filmado mientras arrojaba una piedra contra una camioneta, rompiendo uno de sus faros, y luego insultaba a quienes registraban la escena. El video se viralizó en redes sociales y la Justicia de Faltas intervino de oficio, abriendo una denuncia por daños. *Video: gentileza LaNotaSJ Más info en @tiempodesanjuan #escandalo #atsa #video #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde generaron un amplio repudio y múltiples reacciones. Hasta el momento, no se informó de manera oficial cuál fue el motivo puntual que dio inicio a la disputa.

Ante lo sucedido, la Justicia de Faltas actuó de oficio y se inició una causa por daños. El episodio causó especial impacto por haberse producido en un espacio recreativo destinado al esparcimiento de afiliados y sus familias, y continúa siendo analizado por las autoridades correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Un caño, golpes y una lluvia de piedras: un sujeto deberá pagar $10.000 por un violento episodio en Capital

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Tragedia en Pocito: el camionero que embistió a la ciclista quedó en libertad e investigan el consumo de estupefacientes

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes

Estafa con lotes: extienden la domiciliaria para la pareja Robles-Martín y aparecieron nuevas denuncias

Presunta estafa con motos: 120 denuncias y el misterio que persiste detrás de la bronca

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los supuestos apremios ilegales ocurrieron dentro de la Comisaría 17ma de Chimbas.
Presuntos apremios ilegales

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Violento ataque

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
Después del temporal

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan