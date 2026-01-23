El titular de ATSA protagonizó un violento episodio en el camping del gremio y quedó filmado

Un episodio de fuerte tensión se registró este jueves en el camping de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) San Juan y tuvo como protagonista al secretario general del gremio de la sanidad, Alfredo Duarte. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, derivó en la intervención de la Justicia de Faltas y en una denuncia por daños.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar y difundidos por InfoAngaco, el conflicto se habría originado a raíz de una discusión por un espacio para estacionar dentro del predio. En ese contexto, Duarte descendió de su vehículo en evidente estado de alteración, tomó una piedra del suelo y la arrojó contra una camioneta roja tipo 4x4, ocasionando la rotura de uno de sus faros delanteros.

Pese a los intentos de la persona que lo acompañaba por apaciguar la situación, el dirigente mantuvo una conducta agresiva. Tras provocar el daño material, volvió a subir a su automóvil y, antes de retirarse, intercambió insultos con personas que filmaban el episodio con sus teléfonos celulares, escenas que también quedaron registradas.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde generaron un amplio repudio y múltiples reacciones. Hasta el momento, no se informó de manera oficial cuál fue el motivo puntual que dio inicio a la disputa.

Ante lo sucedido, la Justicia de Faltas actuó de oficio y se inició una causa por daños. El episodio causó especial impacto por haberse producido en un espacio recreativo destinado al esparcimiento de afiliados y sus familias, y continúa siendo analizado por las autoridades correspondientes.