Estafa con lotes: extienden la domiciliaria para la pareja Robles-Martín y aparecieron nuevas denuncias

La megacausa por la estafa millonaria con la venta de lotes en San Juan volvió a quedar en el centro de la escena judicial. En las últimas horas, la Justicia resolvió extender por tres meses la prisión domiciliaria de los principales imputados, una decisión que se da en paralelo al avance de la investigación y a la inminente incorporación de nuevas denuncias que podrían ampliar aún más el expediente .

La medida fue adoptada tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Guillermo Heredia , titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, solicitó la prórroga de la detención. El planteo se basó en que la causa continúa en una etapa clave de recolección de pruebas y que el número de hechos investigados aún no está cerrado. La jueza Carolina Parra hizo lugar al pedido y dispuso mantener la medida cautelar por otros tres meses.

guillermo heredia.jpg

Según se expuso en audiencia, Martín González enfrenta actualmente 159 hechos de estafa, mientras que Denise Robles Bonade acumula 141 causas, cifras que podrían incrementarse en el corto plazo. Desde la fiscalía informaron que resta formalizar y ampliar el objeto procesal, ya que existen al menos cuatro nuevas denuncias en espera de una audiencia de ampliación para ser incorporadas formalmente al legajo.

Los investigadores sostuvieron que la extensión de la prisión preventiva es necesaria no solo por la magnitud del presunto fraude, sino también para evitar riesgos procesales en una causa que sigue sumando víctimas, documentación y elementos probatorios. El expediente, además, se vuelve cada vez más complejo a medida que se analizan contratos, comprobantes de pago y testimonios de los damnificados.

La causa gira en torno a una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en un emprendimiento inmobiliario que nunca llegó a concretarse. Decenas de personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero por lotes que jamás fueron urbanizados ni entregados, lo que derivó en un perjuicio económico millonario.

Con la prisión preventiva prorrogada y nuevas denuncias próximas a incorporarse, el caso se encamina a una ampliación significativa del proceso penal, reforzando la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un esquema de estafas reiteradas y sostenidas en el tiempo.