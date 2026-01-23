viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Presunta estafa con motos: 120 denuncias y el misterio que persiste detrás de la bronca

Este viernes una nueva convocatoria de presuntos damnificados en la puerta de Tribunales busca respuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Serían al menos 120 los compradores que ya formalizaron denuncias por una presunta estafa en la venta de motos que involucra a la empresa Branka Motors, envuelta en un escándalo que incluso tuvo un episodio violento y cuyo conflicto ya escaló a las puertas de Tribunales.

Lee además
tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detras de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
allanaron branka motors y secuestraron documentacion clave tras la ola de denuncias por estafa
En Capital

Allanaron Branka Motors y secuestraron documentación clave tras la ola de denuncias por estafa

La causa suma capítulos y deja al descubierto un entramado confuso que mantiene en vilo a los damnificados y a la UFI de Delitos Especiales, que tiene previstas entrevistas hasta febrero. En total, se programaron unas 12 audiencias por día para escuchar los reclamos de los afectados y avanzar en la investigación.

En el expediente aparecieron varios nombres, aunque sin certezas sobre quiénes serían los verdaderos responsables. Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega quedaron en el ojo de la tormenta, pero hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de que sean los dueños reales de la firma denunciada. Que el miércoles por la noche fue allanada en busca de pruebas y elementos de convicción para formalizar la causa.

Mientras tanto, la expectativa vuelve a centrarse en tribunales: este viernes habrá una nueva convocatoria que promete aportar definiciones en una causa que, lejos de apagarse, sigue sumando tensión y preguntas sin respuesta.

El avance de la investigación también dejó en evidencia la complejidad del esquema comercial que denunciaron los compradores. Según relataron, muchos abonaron la totalidad de las motos o entregaron importantes sumas de dinero bajo la promesa de una entrega inmediata, que nunca se concretó. En otros casos, las unidades fueron entregadas sin la documentación necesaria para circular, lo que terminó de encender las alarmas y multiplicar los reclamos.

La bronca de los damnificados se trasladó a la calle en distintas oportunidades. Hubo concentraciones frente al local comercial y momentos de alta tensión, con cruces verbales y escenas que obligaron a la intervención policial. Para muchos de los afectados, la moto representaba una herramienta de trabajo o un bien adquirido tras años de esfuerzo, lo que profundizó el impacto social del conflicto.

Mientras la causa penal avanza a paso firme, el principal interrogante sigue siendo la misma: quién manejaba realmente el negocio y qué destino tuvo el dinero de los compradores. Hasta que esa incógnita no se despeje, el expediente continuará creciendo y la lista de denunciantes podría ampliarse, en un escándalo que ya se perfila como uno de los más resonantes en San Juan en los últimos meses.

Temas
Seguí leyendo

Vino a San Juan de vacaciones y sufrió una estafa virtual por $900.000

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Advierten a los vecinos de Caucete por una serie de intentos de estafa en el departamento

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Tragedia en Pocito: el camionero que embistió a la ciclista quedó en libertad e investigan el consumo de estupefacientes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los supuestos apremios ilegales ocurrieron dentro de la Comisaría 17ma de Chimbas.
Presuntos apremios ilegales

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Violento ataque

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
Después del temporal

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan